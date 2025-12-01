Συνάντηση Ζελένσκι - Μακρόν

Τα τρία εμπόδια που αναγνωρίζει το Κίεβο για το τέλος του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι σήμερα ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προτεραιότητες της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η διατήρηση της κυριαρχίας της χώρας και η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Μακρόν, κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα ανταμειφθεί για τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε επίσης, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Μακρόν, ότι ελπίζει να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, επισκεφθεί τη Ρωσία.

❗️🇺🇦Volodymyr Zelenskyy has already met with 🇫🇷Emmanuel Macron in Paris. pic.twitter.com/hs4GtouPmI — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 1, 2025

Μακρόν: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της

Με τη σειρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στο Παρίσι.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.

Ερωτηθείς σχετικά με την πίεση της Ευρώπης προς τη Ρωσία, ο Μακρόν δηλώνει ότι ο τελευταίος γύρος κυρώσεων — συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και στον «σκιώδη στόλο» — έχει ασκήσει στη Ρωσία τη μεγαλύτερη πίεση «από την αρχή του πολέμου» και ότι θα μπορούσε να αποτελέσει «σημείο καμπής».

«Πιστεύω πραγματικά ότι τις εβδομάδες που έρχονται, η πίεση στην ρωσική οικονομία και η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τις πολεμικές της προσπάθειες θα αλλάξουν δραστικά», λέει.

Σε ερώτηση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς και για τη συνεχιζόμενη αντίθεση του Βελγίου στο προτεινόμενο από την ΕΕ δάνειο επανορθώσεων, ο Μακρόν επιμένει ότι είναι βέβαιος πως «θα βρούμε μια επιλογή που θα απαντά τεχνικά σε όλα τα εύλογα ερωτήματα που τίθενται».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις έρευνες για διαφθορά στην Ουκρανία, ο Μακρόν λέει ότι η ΕΕ παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα πολύ στενά, αλλά — ευθυγραμμιζόμενος με τη γραμμή της ΕΕ — επιμένει ότι το γεγονός πως η έρευνα προχωρά δείχνει ότι οι αρχές εργάζονται με ελευθερία.

Προσθέτει ότι είναι σωστό να απαιτείται λογοδοσία και έλεγχος από την Ουκρανία, αλλά σημειώνει ότι το βασικό ζήτημα είναι πώς το κράτος ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε καταγγελίες, μέσω ανεξάρτητων αρχών και δικαστικού συστήματος.

Επισημαίνει επίσης ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία έρχονται σε έντονη αντίθεση με τον τρόπο που τέτοιες καταγγελίες αντιμετωπίζονται στη Ρωσία.

Ζελένσκι: Η ειρήνη πρέπει να γίνει διαρκής - Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το τέλος της συνάντησης ανέφερε με ανάρτησή του στο X ότι «η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό».

«Το κύριο θέμα μας ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του.

During our several-hour talks, @EmmanuelMacron and I assessed a great many details. The main focus was on negotiations to end the war and on security guarantees. Peace must become truly durable. The war must end as soon as possible. Much now depends on the involvement of every… pic.twitter.com/F2wh2C5dq7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

«Κατά τη διάρκεια των πολύωρων συνομιλιών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ εξετάσαμε πολλές λεπτομέρειες. Το κύριο θέμα ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Τώρα πολλά εξαρτώνται από τη συμμετοχή όλων των ηγετών. Σήμερα θα μιλήσουμε και με άλλους ηγέτες. Σας ευχαριστώ!», σημείωσε στην ανάρτησή του.