Μακρόν: Η ομάδα των G20 βρίσκεται υπό απειλή καθώς δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες κρίσεις

Η ομάδα των G20, που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, βρίσκεται «υπό απειλή», καθώς δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις διεθνείς κρίσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στη σύνοδο κορυφής του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Μακρόν είναι ανάμεσα στους ηγέτες στη σύνοδο των G20 στη Νότια Αφρική, που σημαδεύτηκε από την απουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη Νότια Αφρική για σειρά ζητημάτων.

«Οι G20 ίσως πλησιάζουν στο τέλος ενός κύκλου», είπε ο Γάλλος πρόεδρος στη συνεδρίαση στο Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο AFP.

Συγκεκριμένα, π Μακρόν δήλωσε: «Ζούμε σε μια γεωπολιτική στιγμή κατά την οποία δυσκολευόμαστε να επιλύσουμε μεγάλες κρίσεις από κοινού γύρω από αυτό το τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων και μελών που σήμερα δεν είναι παρόντα».

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο νέο μονομερές αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο αποδέχεται ορισμένες από τις σκληρές απαιτήσεις της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που βρίσκονται στο Γιοχάνεσμπουργκ συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου για να συζητήσουν αντιπροτάσεις.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς τους Ουκρανούς, χωρίς σεβασμό στην κυριαρχία τους», επανέλαβε ο Μακρόν.

Οι G20 αποτελούνται από 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, καθώς και από τις περιφερειακές ενώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης.

Η ομάδα δυσκολευόταν να βρει κοινό έδαφος σε ζητήματα όπως το ανθρωπιστικό δίκαιο και η κυριαρχία, σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Οι ηγέτες παγκοσμίως πρέπει να αναγνωρίσουν ότι «οι G20 βρίσκονται σε κίνδυνο, αν δεν επαναδεσμευτούμε συλλογικά γύρω από ορισμένες προτεραιότητες», πρόσθεσε ο Μακρόν, τονίζοντας: