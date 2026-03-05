Μακρόν: Η Γαλλία θα στείλει τεθωρακισμένα στον Λίβανο

Η Γαλλία θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου και θα τους παράσχει τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς καθώς και επιχειρησιακή και υλικοτεχνική υποστήριξη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν καθώς ο Λίβανος βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπεί η χώρα αυτή, που είναι κοντά στη Γαλλία, από το να παρασυρθεί ξανά στον πόλεμο», δήλωσε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

«Σε αυτή τη στιγμή μεγάλου κινδύνου, καλώ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην επεκτείνει τον πόλεμο στον Λίβανο. Καλώ τους Ιρανούς ηγέτες να μην εμπλέξουν περαιτέρω τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός του», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

For Lebanon we must act.



Everything must be done to prevent this country, so close to France, from once again being drawn into war.



The Lebanese have a right to peace and security—like everyone in the Middle East.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2026

Η ανάρτηση του Μακρόν

«Για τον Λίβανο πρέπει να δράσουμε άμεσα. Πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτραπεί η εκ νέου εμπλοκή αυτής της χώρας σε πόλεμο, τόσο κοντά στη Γαλλία. Οι Λιβανέζοι έχουν δικαίωμα στην ειρήνη και την ασφάλεια, όπως όλοι οι πολίτες στη Μέση Ανατολή.

Για να σταματήσει ο πόλεμος και να αποτραπούν τα χειρότερα, μετά τις συζητήσεις μου με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, μίλησα σήμερα με τις ανώτατες αρχές του Λιβάνου προκειμένου να καταρτιστεί σχέδιο για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται αυτή τη στιγμή από τη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ κατά μήκος των συνόρων.

Η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει άμεσα τα πυρά προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ πρέπει να αποφύγει οποιαδήποτε χερσαία επέμβαση ή επιχείρηση μεγάλης κλίμακας σε λιβανέζικο έδαφος. Οι λιβανέζικες αρχές δεσμεύτηκαν να αναλάβουν τον έλεγχο των θέσεων που κατέχει η Χεζμπολάχ και να εγγυηθούν πλήρως την ασφάλεια σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Τους παρέχω την πλήρη υποστήριξή μου.

Η Γαλλία θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, παρέχοντας θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς και επιχειρησιακή και υλικοτεχνική υποστήριξη. Το γαλλικό απόσπασμα στη Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο συνεχίζει επίσης την αποστολή του στο νότιο τμήμα της χώρας.

Λόγω της ανησυχίας για τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων Λιβανέζων πολιτών που εγκαταλείπουν τον νότο, αποφάσισα την άμεση αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Μεταφέρονται πολλοί τόνοι φαρμάκων, λύσεις στέγασης και άλλες απαραίτητες παροχές, ως απόδειξη της φιλίας που νιώθουν οι Γάλλοι προς τους Λιβανέζους.

Σε αυτή τη στιγμή μεγάλου κινδύνου, καλώ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μην επεκτείνει τον πόλεμο στον Λίβανο και τους Ιρανούς ηγέτες να μην εμπλέξουν περαιτέρω τη χώρα σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός της. Η Χεζμπολάχ πρέπει να απαρνηθεί τα όπλα της, να σεβαστεί το εθνικό συμφέρον, να αποδείξει ότι δεν λειτουργεί ως πολιτοφυλακή υπό ξένες εντολές και να επιτρέψει στους Λιβανέζους να ενωθούν για τη διατήρηση της χώρας τους».

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή