Μακρόν: Η Γαλλία θα ναυπηγήσει ένα νέο αεροπλανοφόρο που θα αντικαταστήσει το Σαρλ ντε Γκολ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε το Σάββατο τα σχέδια για την κατασκευή ενός νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου που θα αντικαταστήσει το Σαρλ ντε Γκολ και θα αναλάβει υπηρεσία το 2038.

«Σε συμφωνία με τους δύο τελευταίους νόμους στρατιωτικού προγραμματισμού και έπειτα από μια πλήρη και προσεκτική εξέταση, αποφάσισα να προικίσω τη Γαλλία με ένα νέο αεροπλανοφόρο», ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, ο οποίος βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι με γαλλικά στρατεύματα, για τα Χριστούγεννα.

«Η απόφαση να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου προγράμματος ελήφθη αυτήν την εβδομάδα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Αυτό το νέο αεροπλανοφόρο θα αποτελεί παράδειγμα της ισχύος της χώρας μας, της ισχύος της βιομηχανίας, της τεχνικής, μιας ισχύος στην υπηρεσία της ελευθερίας στις θάλασσες εν μέσω ταραγμένων καιρών», διαβεβαίωσε.

Η ανακοίνωση της επίσημης έναρξης των εργασιών κατασκευής αναμενόταν με έντονο ενδιαφέρον παρά το δημοσιονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση, την ώρα που το ύψος των αναγκαίων επενδύσεων και οι εξελισσόμενες απειλές θέτουν υπό πίεση το σχέδιο.

Επίσης πυρηνοκίνητο, το νέο αεροπλανοφόρο θα είναι πολύ πιο ογκώδες από το σημερινό. Θα είναι 80.000 τόνων για περίπου 310 μέτρα μήκος έναντι εκτοπίσματος 42000 τόνων για 261 μέτρα για το Charles De Gaulle. Με ένα πλήρωμα 2000 ναυτικών, θα μπορεί να μεταφέρει 30 μαχητικά αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε αυτήν την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στρατιωτικό σύμμαχο με τον οποίο το Παρίσι θέλει να ενισχύσει τη «στρατηγική σχέση» του και από τον οποίο προσβλέπει σε μια μεγαλύτερη συνεργασία στη μάχη κατά των ναρκωτικών.