Μακρόν: Η Γαλλία θα αυξήσει το μέγεθος του πυρηνικού της οπλοστασίου

Η Γαλλία θα αυξήσει το μέγεθος του πυρηνικού της οπλοστασίου και θα ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος να ξεπεραστεί το πυρηνικό όριο σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών γεμάτη κινδύνους», δήλωσε ο Μακρόν σε ομιλία του από μια βάση υποβρυχίων στην γαλλική περιοχή Βρετάνη, ξεκαθαρίζοντας ότι η λήψη αποφάσεων για τα πυρηνικά όπλα θα παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια του Γάλλου προέδρου. «Μόνο ο πρόεδρος της Γαλλίας μπορεί να αποφασίσει τη χρήση πυρηνικής ισχύος», τόνισε ο Μακρόν, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε, έχει ήδη δώσει εντολή να αυξηθεί ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι στο εξής, δεν θα δημοσιοποιούνται στοιχεία για τον ακριβή αριθμό τους.

«Δεν θα δημοσιοποιούμε πλέον στοιχεία σχετικά με το πυρηνικό μας οπλοστάσιο, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν. Η αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου μας είναι απαραίτητη», είπε.

Ακόμα, ανακοίνωσε «ότι το μελλοντικό πυρηνικό υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο θα φέρει τη γαλλική σημαία, θα ονομαστεί ''Invincible'' και θα τεθεί σε λειτουργία το 2036».

«Βιώνουμε μια περίοδο γεμάτη κινδύνους»

«Βιώνουμε αυτή τη στιγμή, σε γεωπολιτικό επίπεδο, μια περίοδο ρήξης γεμάτη κινδύνους», προσέθεσε ο Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η περίοδος δικαιολογεί μια αυστηροποίηση» του γαλλικού μοντέλου αποτροπής.

«Η αποτροπή πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη για τη Γαλλία», δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας: «Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκλεγμένος με άμεση καθολική ψηφοφορία, είμαι ο εγγυητής της και ήρθα εδώ για να σας επαναλάβω με τη μεγαλύτερη δύναμη τη δέσμευση του έθνους, τη δική μου δέσμευση για την συνέχιση αυτής της θεμελιώδους αποστολής».

«Ποιο είναι το τίμημα για την εκτεταμένη στήριξη της Βόρειας Κορέας στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας; Ποιες είναι οι συνέπειες της συμφωνίας συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών; Τι να πούμε για την ακραία εξάρτηση στην οποία έχει εισέλθει η Ρωσία από την Κίνα; Από όλα αυτά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας», ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια της ομιλίας του.