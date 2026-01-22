Μακρόν: Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και έτοιμη να ανταποκριθεί στις απειλές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση και έτοιμη να αντιδράσει σθεναρά σε περίπτωση νέων απειλών, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις Βρυξέλλες ενόψει της έκτακτης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ για να συζητηθούν οι δημόσιες προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Παραμένουμε σε εγρήγορση και έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας σε περίπτωση που βρεθούμε ξανά στόχος απειλών», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το Politico, ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται πως έχει υιοθετήσει την πιο σκληρή στάση απέναντι στις ΗΠΑ, σε σχέση με τους άλλους ηγέτες της Ευρώπης.

Στο Νταβός την Τρίτη, ο Μακρόν χαρακτήρισε την προσπάθεια για τη Γροιλανδία ως «ιμπεριαλισμό ή νέο αποικιοκρατία» και θρήνησε την «άχρηστη επιθετικότητα» του Τραμπ.

Η Γαλλία πιέζει συνεχώς για να είναι η Ευρώπη λιγότερο εξαρτημένη από τις ΗΠΑ και η βιομηχανία όπλων της πρόκειται να επωφεληθεί από την έκκλησή της προς τους συμμάχους να αγοράσουν περισσότερα όπλα που κατασκευάζονται στην Γηραιά Ήπειρο.

Στο παρασκήνιο, Γάλλοι διπλωμάτες πίεζαν για την ανάπτυξη της ACI, καθιστώντας σαφές με σαφήνεια ότι η Ένωση θα αντισταθεί στον οικονομικό εκβιασμό. Ωστόσο, οι αναρτήσεις του Τραμπ δείχνουν ότι ο Μακρόν - ο οποίος κάποτε διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο - προσπάθησε να συνεχίσει την επίθεση «γοητείας» του μακριά από τις κάμερες.

Ο Μακρόν υποστηρίζεται από ηγέτες όπως ο Βέλγος Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος έχει δηλώσει δημόσια ότι «δεν έχει πλέον νόημα να είναι επιεικής» και ότι θα ήταν προετοιμασμένος για έναν «εμπορικό πόλεμο» εάν χρειαστεί. Ο Ισπανός Πέδρο Σάντσες, ένας από τους λίγους σοσιαλιστές ηγέτες στο Συμβούλιο, έχει επίσης εκφράσει ένθερμα την καταδίκη του Τραμπ.

Αυτή η ομάδα θα ενθαρρυνθεί από το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος φαινομενικά υποχώρησε μπροστά στις διπλωματικές και οικονομικές πιέσεις για τη Γροιλανδία. Το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες το λαμβάνουν τόσο σοβαρά υπόψη και διεξάγουν έκτακτες συνομιλίες «ήταν σαφώς μέρος της αλλαγής γνώμης του Τραμπ», δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης σχετικά με τη συνάντηση της Πέμπτης.