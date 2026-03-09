Μακρόν για Μ. Ανατολή: Ο πόλεμος θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, τα καθεστώτα δεν αλλάζουν μόνο με βομβαρδισμούς (vid)

«Ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν θα τελειώσει σύντομα», είπε σε δηλώσεις του από το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είπε ότι δεν αρκούν οι βομβαρδισμοί για να αλλάξει ο χαρακτήρας του ιρανικού καθεστώτος.

Πιστεύω ότι τίποτα δεν δείχνει ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες ημέρες, είπε σχετικά ο Γάλλος πρόεδρος που διευκρίνισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί σίγουρα σε αυτήν την έντονη φάση «για αρκετές ημέρες, ίσως και για αρκετές εβδομάδες».

French President Macron on Iran:



I do not believe that profound changes of regime or political systems can be achieved solely through bombardments.



However, if the objective is to neutralize ballistic capabilities or a navy, that can be done within a matter of weeks. pic.twitter.com/86Hv5UxI6l — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Αυτό εξαρτάται για το πώς κάθε μία από τις δύο πλευρές ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο στόχος της και το επιθυμητό για την ίδια αποτέλεσμα. Τόνισε πάντως ότι ο ίδιος δεν πιστεύει πως μπορούν να επιτευχθούν «βαθιές αλλαγές στο καθεστώς ή στα πολιτικά συστήματα μόνο με βομβαρδισμούς».

Αν πάλι, στόχος είναι η εξουδετέρωση των βαλλιστικών δυνατοτήτων ή του ναυτικού, «αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες», σημείωσε ακόμα. Τέλος, για τις τιμές των καυσίμων, ο Μακρόν είπε ότι ο πόλεμος και οι αυξήσεις που φέρνει θα γίνουν αισθητές και στις τιμές του φυσικού αερίου τις επόμενες εβδομάδες, πέρα από τα βενζινάδικα.

H G7 προσανατολίζεται στην άντληση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών

Οι χώρες της G7 «προσανατολίζονται» στην άντληση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά τους ώστε να περιορίσουν την άνοδο της τιμής του μαύρου χρυσού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε απόψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι χώρες της G7 διαθέτουν στρατηγικά αποθέματα. Υπάρχουν για τον σκοπό αυτόν, για να ελέγχονται τα πράγματα σε περιόδους έντασης» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, από το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ», στην ανατολική Μεσόγειο.

«Επομένως, θα πρέπει να το κάνουμε με τα αντικειμενικά στοιχεία που θα δώσει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και σε συντονισμό μεταξύ μας. Αλλά πιστεύω ότι, σε κάθε περίπτωση, προσανατολιζόμαστε στη λήψη τεχνικών μέτρων», πρόσθεσε.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 είναι «έτοιμοι» να προχωρήσουν στην άντληση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών τους, όμως δεν έχουν λάβει ακόμη οριστική απόφαση, ανακοίνωσε νωρίτερα η γαλλική κυβέρνηση. Η Γαλλία προεδρεύει φέτος στην ομάδα των επτά προηγμένων βιομηχανικά χωρών, στην οποία μετέχουν επίσης οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς.

Αύριο θα συνεδριάσουν στο Παρίσι οι υπουργοί Ενέργειας της G7, στο περιθώριο μιας συνόδου για την πυρηνική ενέργεια. Ο Μακρόν είχε ήδη αναφερθεί νωρίτερα στον «συντονισμό» των ηγετών των επτά χωρών σε ενεργειακά θέματα.

