Μακρόν για δασμούς Τραμπ: Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε το Σάββατο ότι η απειλή επιβολής δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη Γροιλανδία είναι απαράδεκτη και ότι, αν επιβεβαιωθεί, η Ευρώπη θα απαντήσει με συντονισμένο τρόπο.

«Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις», δήλωσε ο Μακρόν στο X.

«Οι απειλές δασμών είναι απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν με ενότητα και συντονισμό, αν αυτές επιβεβαιωθούν».

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.



It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση Μακρόν

Η Γαλλία είναι προσηλωμένη στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία των εθνών, στην Ευρώπη και αλλού. Αυτό καθοδηγεί τις επιλογές μας. Υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας στα Ηνωμένα Έθνη και στον Χάρτη τους.

Σε αυτή τη βάση υποστηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και έχουμε δημιουργήσει έναν συνασπισμό όσων επιθυμούν μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη, για να υπερασπιστούμε αυτές τις αρχές και την ασφάλειά μας.

Σε αυτή τη βάση αποφασίσαμε επίσης να συμμετάσχουμε στην άσκηση που διοργάνωσε η Δανία στη Γροιλανδία. Αναλαμβάνουμε πλήρως αυτήν την απόφαση, επειδή διακυβεύεται η ασφάλεια στην Αρκτική και στα περίχωρα της Ευρώπης μας.

Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει — ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε πουθενά αλλού στον κόσμο όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις.

Οι απειλές για δασμολογικούς περιορισμούς είναι απαράδεκτες και δεν έχουν θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν. Θα διασφαλίσουμε την τήρηση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Με αυτό το πνεύμα θα συνεργαστώ με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.