Μακρόν: Αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας μαζί με ΗΠΑ και εταίρους στον «συνασπισμό των προθύμων»

Την αταλάντευτη βούληση της Ευρώπης να στηρίξει την Ουκρανία ανέδειξε ο πρόεδρος της Γαλλίας, με αφορμή τις τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον ίδιο στην τηλεδιάσκεψη συντονίστηκαν θέσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους εταίρους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς πίεσης στη Ρωσία μέχρι την επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης με σεβασμό στα δικαιώματα της Ουκρανίας.

Ο Μακρόν χαιρέτισε τη συμβολή των ΗΠΑ και του «συνασπισμού των προθύμων», επισημαίνοντας τη σημασία εγγυήσεων ασφάλειας, συνεργασίας με διεθνείς εταίρους και διδάγματα από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για τη Ρωσία.



Σύμφωνα με τη δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν:

«Συντονιστική συνάντηση σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους μου μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Πούτιν στην Αλάσκα.

Μετά από αυτή τη συνάντηση, συνεχίσαμε τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου. Συμφωνούμε στη δήλωση:

ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και να ασκούμε πίεση στη Ρωσία όσο συνεχίζεται ο επιθετικός της πόλεμος και δεν έχει επιτευχθεί μια σταθερή και διαρκής ειρήνη που να σέβεται τα δικαιώματα της Ουκρανίας ότι οποιαδήποτε διαρκής ειρήνη πρέπει να συνοδεύεται από ακλόνητες εγγυήσεις ασφάλειας.

Από αυτή την άποψη, χαιρετίζω την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να συνεισφέρουν. Θα συνεργαστούμε μαζί τους και με όλους τους εταίρους μας στον Συνασπισμό των Προθύμων, με τους οποίους θα συναντηθούμε ξανά σύντομα, για να σημειώσουμε απτή πρόοδο.

Θα είναι επίσης απαραίτητο να αντλήσουμε όλα τα μαθήματα των τελευταίων 30 ετών, και ιδίως την καθιερωμένη τάση της Ρωσίας να μην τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντά μας θα διατηρηθούν με πνεύμα ενότητας και ευθύνης. Η Γαλλία συνεχίζει να στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της Ουκρανίας».