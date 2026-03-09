Μακρόν από «Σαρλ ντε Γκολ»: Η όποια επίθεση στην Κύπρο είναι επίθεση στην Ευρώπη- Ευχαριστώ την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πριν την αποχώρησή του για την πατρίδα του αναφέρθηκε στην Κύπρο και την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μια «τέλεια συνεργασία με την Αθήνα».

«Η παρουσία σας εδώ αποφασίστηκε για να προστατευτούν οι συμπατριώτες μας στην περιοχή - που είναι πάνω από 400.000, οι σύμμαχοί μας και οι φίλοι μας με τους οποίους έχουμε αμυντικές συμφωνίες, ιδιαίτερα δε η Κύπρος», είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας προς τους αξιωματικούς και τους ναύτες του αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκολ, το οποίο επισκέφτηκε σήμερα επιστρέφοντας από την Κύπρο στο Παρίσι.

«Θα ήθελα να εκφράσω τη φιλία μου και την αλληλεγγύη μου στον ελληνικό λαό», είπε κάνοντας μια αναφορά στην μεσημεριανή τριμερή συνάντηση στη Πάφο.

«Είδα τον πρωθυπουργό σας (σ.σ. Κ. Μητσοτάκη) στην Κύπρο σήμερα το πρωί για να εκπέμψουμε μαζί το μήνυμα της φιλίας και της αλληλεγγύης. Και να περάσουμε το μήνυμα στους Κύπριους ότι όταν η Κύπρος είναι υπό επίθεση δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε.

Αναφερόμενος στην ελληνική κυβέρνηση, έκανε λόγο για μία «τέλεια συνεργασία», αναφερόμενος στις αμυντικές συμφωνίες.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για την τέλεια συνεργασία που είχαμε. Υπογράψαμε το 2020 μια πολύ σημαντική συμφωνία συνεργασίας, εγκαθίδρυσαμε μια μοναδική συνεργασία σε σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια. Δεν είναι απλώς ένα χαρτί, αλλά σε πραγματικές συνθήκες και ήμουν πολύ περήφανος να σας δω εσάς και τις φρεγάτες σας στην Κύπρο, τον Κίμωνα. Αυτή η προσέγγιση δείχνει πως η άμυνα και η ασφάλεια είναι στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ των λαών. Είμαστε εδώ στο πλευρό σας», είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι «αποστολή σας είναι να συμβάλλετε στην εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα συμφέροντα της Γαλλίας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία «δεν μετέχει στην εξελισσόμενη σύρραξη», ενώ επισήμανε ότι η παρουσία πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού της θα μπορούσε να συμβάλει σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Γάλλων πολιτών από την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Μακρόν επανέλαβε τέλος την επιθυμία της Γαλλίας να εξασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, ανοίγοντας τα στενά του Ορμούζ και υπογράμμισε ότι πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ινδία, είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις σχετικές επιχειρήσεις «όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν».

