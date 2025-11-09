Η Ρουμανία και η Βουλγαρία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να αποτρέψουν το κλείσιμο των κρίσιμων διυλιστηρίων πετρελαίου τους, πριν τεθούν σε ισχύ αργότερα μέσα στον μήνα οι αμερικανικές κυρώσεις κατά των Ρώσων ιδιοκτητών τους.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον να εγγράψει στις μαύρες λίστες (blacklist) τις εταιρείες Lukoil και Rosneft έχει προκαλέσει αναστάτωση στις χώρες της Ε.Ε. όπου δραστηριοποιούνται οι δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, καθώς οι κυβερνήσεις τους προσπαθούν να αποτρέψουν ελλείψεις καυσίμων πριν τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις στις 21 Νοεμβρίου.

Την Παρασκευή, οι βουλευτές της Βουλγαρίας ενέκριναν νομοσχέδιο που επιτρέπει στην κυβέρνηση να διορίσει διαχειριστή στο τεράστιο διυλιστήριο του Μπουργκάς, που ανήκει στη Lukoil, δίνοντάς του εκτεταμένες εξουσίες για να αναλάβει τον επιχειρησιακό έλεγχο, να εγκρίνει την πώλησή του ή ακόμη και να το εθνικοποιήσει, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα, η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει εξαίρεση από τις κυρώσεις.

Η Ρουμανία - όπου βρίσκεται το διυλιστήριο Petrotel της Lukoil - δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη απόφαση, ωστόσο το Βουκουρέστι εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να ζητήσει παράταση των κυρώσεων, καθώς καταρτίζει τη δική του απάντηση, δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η εθνικοποίηση θεωρείται «ύστατη επιλογή», πρόσθεσε.

Οι προσπάθειες εξεύρεσης νέων ιδιοκτητών για τα διυλιστήρια περιπλέχθηκαν ακόμη περισσότερο, μετά την απόσυρση της ελβετικής εταιρείας εμπορίας πετρελαίου Gunvor από την προσφορά εξαγοράς των διεθνών περιουσιακών στοιχείων της Lukoil την Πέμπτη, έπειτα από σκληρή επίπληξη της αμερικανικής κυβέρνησης προς την πρόταση εξαγοράς.

Προβλήματα μετάβασης

Για τη Βουλγαρία, όπου το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο καλύπτει έως και το 80% των αναγκών της χώρας σε καύσιμα, η εξέλιξη αυτή θα άφηνε τη Σόφια χωρίς προμήθειες “μέχρι το τέλος του έτους”, δήλωσε ο Μάρτιν Βλαντιμίροφ, ανώτερος αναλυτής του Κέντρου Μελέτης της Δημοκρατίας (Center for the Study of Democracy).

Η μονάδα της Ρουμανίας, στο μεταξύ, καλύπτει περίπου «το 20%» των αναγκών της χώρας σε καύσιμα, δήλωσε η Άνα Οτιλία Νούτσου, αναλύτρια ενέργειας στο ινστιτούτο Expert Forum. Ένα κλείσιμο του διυλιστηρίου, επομένως, θα οδηγούσε σε «μερικούς μήνες ήπιων αυξήσεων τιμών», πρόσθεσε, καθώς η χώρα θα έσπευδε να βρει εναλλακτικές εισαγωγές.

Ωστόσο, μια διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε επίσης να πλήξει τις εξαγωγές προς τη γειτονική Μολδαβία, συνέχισε. Και «αν η Μολδαβία πληγεί σοβαρά, τότε αυτό θα αποτελέσει άλλη μία … τεράστια ευκαιρία προπαγάνδας για τη Ρωσία», είπε η Νούτσου.

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας κατέθεσε την Παρασκευή δική της πρόταση εξαγοράς των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας αποθήκης καυσίμων αεροσκαφών, και δήλωσε ότι έχει επίσης ζητήσει από την Ουάσιγκτον αναβολή στην εφαρμογή των κυρώσεων.