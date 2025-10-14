Μάχη για την ψήφο εμπιστοσύνης δίνει σήμερα ο Λεκορνί, με την Γαλλία να βυθίζεται σε πολιτική κρίση

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί θα απευθυνθεί την Τρίτη στο γαλλικό κοινοβούλιο για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού του, ελπίζοντας να κερδίσει την υποστήριξη αρκετών σοσιαλιστών βουλευτών ώστε να αποφύγει την ψήφο δυσπιστίας, η οποία, αν περάσει, θα βυθίσει περαιτέρω τη Γαλλία σε πολιτική κρίση.

Η ακροαριστερά και η ακροδεξιά έχουν ήδη καταθέσει τις δικές τους προτάσεις δυσπιστίας, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία το πρωί της Πέμπτης. Ο Λεκονί θα χάσει, εκτός αν καταφέρει να πείσει τους Σοσιαλιστές να απέχουν ή να μην στηρίξουν το μέτρο, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Γαλλία βρίσκεται στο μέσο της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια σειρά από κυβερνήσεις μειοψηφίας προσπαθούν να περάσουν προϋπολογισμούς μείωσης του ελλείμματος μέσα από ένα κοινοβούλιο βαθιά διχασμένο σε τρεις ιδεολογικά αντίθετες παρατάξεις.

Πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου

Ο 39χρονος Λεκορνί ήταν ήδη ο πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, πριν επανέλθει στη θέση του στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ύστερα από την παραίτησή του. Τώρα, όμως, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης.

Αν ο Λεκορνί πέσει αυτή την εβδομάδα, αναλυτές εκτιμούν ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα έχει ελάχιστες επιλογές πέρα από την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών.

Ο Μακρόν έχει ήδη «κάψει» πέντε πρωθυπουργούς μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια και μέχρι στιγμής αρνείται να προκηρύξει νέες εκλογές ή να παραιτηθεί.

Πριν από την ομιλία του, που είναι προγραμματισμένη για τη 13:00 (GMT), ο Λεκορνί θα συμμετάσχει στην πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου με τον Μακρόν, μετά τον επαναδιορισμό του την Παρασκευή το βράδυ. Το νέο υπουργικό σχήμα, στο οποίο οι περισσότερες θέσεις παρέμειναν ίδιες με εκείνες της προηγούμενης κυβέρνησης διάρκειας μόλις 14 ωρών, ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Οι Σοσιαλιστές, που είναι διχασμένοι μεταξύ κεντρώων και ριζοσπαστικών αριστερών, συνεδριάζουν επίσης την Τρίτη για να αποφασίσουν αν θα ρίξουν την κυβέρνηση. Μόνο 25 σοσιαλιστές βουλευτές αρκούν για να εγκριθεί η πρόταση δυσπιστίας.

Οι Σοσιαλιστές ζητούν από τον Λεκονύ να καταργήσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του Μακρόν και να επιβάλει φόρο στους δισεκατομμυριούχους - μέτρα που, ωστόσο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους συντηρητικούς να αποσύρουν τη στήριξή τους και να προκαλέσουν πτώση της κυβέρνησης.

«Η συλλογική θέση των Σοσιαλιστών θα εξαρτηθεί από το αν ο πρωθυπουργός υποχωρήσει σε σημαντικά σημεία, ιδίως στο συνταξιοδοτικό, αλλά και από όσα πει για τη φορολογική δικαιοσύνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος Αρθούρ Ντελαπόρτ στο Sud Radio.

Σύμφωνα με την La Tribune, ο Λεκορνί σκοπεύει να περικόψει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους κατά πάνω από 30 δισ. ευρώ, ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ.