Οργή Μαδούρο για την άφιξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε την Παρασκευή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «μηχανεύεται πόλεμο» με τη χώρα του, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου προσεχώς αεροπλανοφόρου – στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

🙅🏻Pdte. Nicolás Maduro ratificó que el 94% del pueblo venezolano está en contra de la amenaza militar contra el país



🗣️ “Tendríamos que decirle al pueblo de EEUU, ¿si ellos quieren otra guerra como Vietnam, ahora en Suramérica?”



📌VTV pic.twitter.com/8Ex7mtyLfx — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) October 24, 2025

Ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα διαθέτει 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους Igla-S, ρωσικής κατασκευής, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία της επικράτειας για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων κατά μήκος της ακτογραμμής, με συμμετοχή πολιτοφυλακής και εθελοντών, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

Η κυβέρνηση του Μαδούρο επανέλαβε ότι η Βενεζουέλα επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη με όλα τα κράτη, αλλά τόνισε πως η χώρα είναι «έτοιμη για πόλεμο» εφόσον δεχθεί στρατιωτική επίθεση. Ο Βενεζουελανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησης των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση αμερικανικής επέμβασης.

Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζει ως σκάφη διακινητών, κυρίως στην Καραϊβική και πλέον και στον Ειρηνικό.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού αρμάδα πολεμικών πλοίων, χιλιάδες πεζοναύτες, μαχητικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας και χθες ανήγγειλαν πως πλέει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με τη δύναμη κρούσης του.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ερίζει ότι ο πρόεδρος Μαδούρο είναι επικεφαλής καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Το Καράκας καταγγέλλει από την πλευρά του πρόσχημα για να ανατραπεί η κυβέρνηση και η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει «εφεύρει αφήγημα παράλογο, χυδαίο, εγκληματικό και απολύτως ψευδές», είπε χθες ο Νικολάς Μαδούρο.

«Η Βενεζουέλα είναι χώρα όπου επικρατεί ειρήνη, δεν υπάρχει παραγωγή φύλλων κόκας, δεν υπάρχει παραγωγή κοκαΐνης, και καταφέραμε να εξαλείψουμε κατά 100% τη διέλευση του μόλις 5% της διακίνησης ναρκωτικών με προέλευση την Κολομβία», ανέφερε ακόμη.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει, εξ όσων είναι γνωστά, τουλάχιστον 10 επιδρομές, 9 στην Καραϊβική και μια στον Ειρηνικό. Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.

Χέγκσεθ: Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford θα αναπτυχθεί στη ζώνη της Νότιας Αμερικής

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ διέταξε την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και των συνοδών πλοίων του στην περιοχή της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Με την απόφαση αυτή αυξάνεται δραστικά ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών και αεροσκαφών στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής.

«Η ενισχυμένη αμερικανική παρουσία στην USSOUTHCOM AOR (σ.σ. ζώνη Νότιας Διοίκησης) θα αυξήσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαλύουν εγκληματικούς παράγοντες και ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια και την ευημερία στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο» ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Χον Παρνέλ.

Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε πότε θα φτάσει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters