Μαδούρο: Αναπτύσσει 25.000 στρατιώτες στα σύνορα της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ότι έχει αναπτύξει 25.000 στρατιώτες κατά μήκος της ακτής της Καραϊβικής και των συνόρων με την Κολομβία, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μήνυμα το βράδυ της Κυριακής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μαδούρο ανέφερε ότι ανέπτυξε «25.000 άνδρες και γυναίκες από τις ένδοξες Εθνικές Μπολιβαριανές Ένοπλες Δυνάμεις» στα σύνορα με την Κολομβία και στη βορειοανατολική ακτή, όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας.

Η ανάπτυξη στοχεύει στη διασφάλιση της «υπεράσπισης της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας της χώρας και του αγώνα για την ειρήνη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Μαδούρο δεν αναφέρθηκε ρητά στον Τραμπ, ο οποίος έχει επικαλεστεί την ανάγκη καταπολέμησης των Βενεζουελάνων εμπόρων ναρκωτικών, ιδίως διατάσσοντας τη μεγαλύτερη ναυτική ανάπτυξη στην Καραϊβική εδώ και χρόνια.

Την περασμένη εβδομάδα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανατίναξαν ένα ύποπτο ναρκοπλοίο με 11 επιβαίνοντες στην Καραϊβική.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το σκάφος ανήκε στην εγκληματική οργάνωση της Βενεζουέλας Tren de Aragua, χωρίς όμως να προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης απειλήσει ότι θα καταρρίψει βενεζουελανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, εάν θέσουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις, μετά την πτήση δύο βενεζουελανών αεροσκαφών κοντά σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας αριθμούν περίπου 123.000 μέλη.

Ο Μαδούρο ισχυρίζεται ότι επιπλέον 220.000 άτομα έχουν ενταχθεί σε μια πολιτοφυλακή πολιτών.