Lufthansa: Απεργία την Πέμπτη δημιουργεί προβλήματα στις πτήσεις

Καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα είναι πιθανά την Πέμπτη, στις πτήσεις της κύριας γερμανικής αεροπορικής εταιρείας του Ομίλου Lufthansa στον κλάδο μεταφοράς φορτίων Lufthansa Cargo και στην αεροπορική εταιρεία μικρών αποστάσεων CityLine, έπειτα από την κήρυξη απεργίας από δύο διαφορετικά σωματεία πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας.

Το γερμανικό σωματείο πιλότων VC (Vereinigung Cockpit) κάλεσε την Τρίτη σε 24ωρη απεργία στις 12 Φεβρουαρίου στην κύρια γερμανική αεροπορική εταιρεία του Ομίλου Lufthansa και στην Lufthansa Cargo, στο πλαίσιο διαμάχης σχετικά με τις συντάξεις.

Τα μέλη του σωματείου δήλωσαν την ετοιμότητά τους να απεργήσουν σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου να πιέσουν τη Lufthansa να χορηγήσει πιο γενναιόδωρες συνταξιοδοτικές παροχές. Από τότε, οι διαπραγματεύσεις έχουν ξαναρχίσει, αλλά είναι διαλείπουσες και χωρίς αποτέλεσμα.

Η απεργία θα επηρεάσει όλες τις πτήσεις που αναχωρούν από γερμανικά αεροδρόμια στις 12 Φεβρουαρίου, ανέφερε η VC σε δήλωσή της.

Ξεχωριστά, η ένωση αεροσυνοδών UFO κάλεσε τα μέλη της στην CityLine να απεργήσουν την Πέμπτη λόγω της προγραμματισμένης διακοπής των πτητικών της δραστηριοτήτων και της «συνεχιζόμενης άρνησης του εργοδότη να διαπραγματευτεί ένα συλλογικό κοινωνικό σχέδιο».

Όλες οι αναχωρήσεις της Lufthansa CityLine από τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο, το Αμβούργο, τη Βρέμη, τη Στουτγάρδη, την Κολωνία, το Ντίσελντορφ, το Βερολίνο και το Ανόβερο θα επηρεαστούν, ανέφερε.

Ένας εκπρόσωπος της Lufthansa δήλωσε ότι οι ανακοινώσεις ήταν «εξαιρετικά αιφνιδιαστικές» και «δυσανάλογες» και θα πλήξουν σοβαρά τους επιβάτες.

«Βιώσιμες λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο μέσω διαλόγου. Οι απεργίες πρέπει πάντα να παραμένουν έσχατη λύση», δήλωσε ο εκπρόσωπος Marc Baron. «Καλούμε λοιπόν τα συνδικάτα να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις μαζί μας. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε ανά πάσα στιγμή».

Ο Baron είπε ότι οι πελάτες θα ενημερώνονται αυτόματα σε περίπτωση που η πτήση τους επηρεαστεί.