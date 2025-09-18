Λούλα: Δεν έχω καμία σχέση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε στο BBC σε αποκλειστική συνέντευξη ότι «δεν έχει καμία σχέση» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λούλα επικρίνει συχνά τον Τραμπ, αλλά αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής ότι πιστεύει ότι η επικοινωνία μεταξύ αυτού και του Αμερικανού ομολόγου του έχει πλέον διακοπεί.

Παρόλο που οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό πλεόνασμα με τη Βραζιλία, ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε δασμούς 50% σε βραζιλιάνικα προϊόντα τον Ιούλιο, επικαλούμενος τη δίκη του δεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο ως αφορμή.

Ο Λούλα χαρακτήρισε τους δασμούς ως «κατεξοχήν πολιτικούς» και είπε ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές για βραζιλιάνικα προϊόντα ως αποτέλεσμα.

Οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ έχουν πλήξει τις βραζιλιάνικες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, όπως ο καφές και το βοδινό κρέας, τα οποία, όπως είπε ο Λούλα, θα γίνουν πιο ακριβά: «Ο αμερικανικός λαός θα πληρώσει για τα λάθη που κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ στη σχέση του με τη Βραζιλία».

Οι δύο ηγέτες δεν έχουν μιλήσει ποτέ απευθείας μεταξύ τους. Όταν πιέστηκε να εξηγήσει γιατί δεν προσπάθησε απλώς να σηκώσει το τηλέφωνο ή να δημιουργήσει μια σχέση, ο Πρόεδρος Λούλα είπε: «Δεν προσπάθησα ποτέ να τηλεφωνήσω επειδή δεν ήθελε ποτέ να κάνουμε μια συζήτηση».

Αναφερόμενος στον Τραμπ, είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «δεν επικοινωνούσε με πολιτισμένο τρόπο. Απλώς τους δημοσίευσε (σ.σ. τους δασμούς) στο portal του - στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Όταν ρωτήθηκε πώς θα περιέγραφε τη σχέση του με τον Αμερικανό ομόλογό του, απλώς είπε: «Δεν υπάρχει καμία σχέση».

«Δεν έχω σχέση με τον Τραμπ επειδή όταν ο Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά, δεν ήμουν πρόεδρος. Η σχέση του είναι με τον Μπολσονάρο, όχι με τη Βραζιλία», απάντησε ο Λούλα.