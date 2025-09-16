Ένας δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε την Τρίτη δύο κατηγορίες που σχετίζονται με την κατηγορία περί τρομοκρατίας εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε για τη δολοφονία του στελέχους ασφάλισης υγείας, Μπράιαν Τόμσον, τον Δεκέμβριο του 2024,

Ο 27χρονος εξακολουθεί να κατηγορείται για φόνο δευτέρου βαθμού.

Ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο, έκρινε ότι οι εισαγγελείς δεν είχαν παρουσιάσει επαρκή στοιχεία στο μεγάλο δικαστήριο ότι ο Μαντζιόνε ενήργησε με πρόθεση να εκφοβίσει τους εργαζόμενους στην ασφάλιση υγείας ή να επηρεάσει την κυβερνητική πολιτική, κάτι που θα ήταν απαραίτητο για να αποδειχθεί η δολοφονία ως τρομοκρατική πράξη.

Ο Κάρο ανακοίνωσε την απόφαση λίγο αφότου ο Μαντζιόνε οδηγήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου στο Κάτω Μανχάταν με χειροπέδες και αλυσίδες στα πόδια, φορώντας καφέ ενδυμασία φυλακής. Ο δικαστής όρισε την επόμενη δικαστική ημερομηνία του Μαντζιόνε για την υπόθεση τη 1η Δεκεμβρίου.

Ο Μαντζιόνε θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί για φόνο δευτέρου βαθμού, ο οποίος ορίζεται ως εκ προθέσεως φόνος. Αντιμετωπίζει επίσης ξεχωριστό ομοσπονδιακό κατηγορητήριο για τη δολοφονία του Τόμσον, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ασφαλιστικής μονάδας UNH.N του ομίλου UnitedHealth, UnitedHealthcare. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιδιώκει τη θανατική ποινή σε αυτή την υπόθεση. Η απόρριψη των κατηγοριών για τρομοκρατία σε πολιτειακό επίπεδο από τον Κάρο δεν έχει καμία σχέση με την ομοσπονδιακή υπόθεση.

Ο Μαντζιόνε δήλωσε αθώος τόσο για τις πολιτειακές όσο και για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες. Ο Τόμσον πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μίντταουν του Μανχάταν, όπου η εταιρεία συγκεντρωνόταν για ένα συνέδριο επενδυτών.

Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ την περασμένη εβδομάδα έχει τροφοδοτήσει φόβους για αύξηση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ, αναμένεται να κατηγορηθεί επίσημα για εγκλήματα κατά της πολιτείας στη Γιούτα αργότερα την Τρίτη. Αιρετοί αξιωματούχοι τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό κόμμα καταδίκασαν τη δολοφονία.

Ενώ η δολοφονία του Τόμσον καταδικάστηκε ευρέως από δημόσιους αξιωματούχους σε όλο το πολιτικό φάσμα, ο Μαντζιόνε έχει γίνει λαϊκός ήρωας για ορισμένους Αμερικανούς που καταδικάζουν το υψηλό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Μια μικρή ομάδα υποστηρικτών του Μαντζιόνε συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστήριο το πρωί της Τετάρτης. Ένας ήταν ντυμένος με μια πράσινη στολή του χαρακτήρα Λουίτζι της Nintendo, και ένας άλλος κρατούσε την κόκκινη, λευκή και πράσινη ιταλική τρίχρωμη σημαία με την επιγραφή «Η υγειονομική περίθαλψη είναι ανθρώπινο δικαίωμα» χαραγμένη στη σημαία.

Περίπου δύο δωδεκάδες μέλη του κοινού - κυρίως νέες γυναίκες - εξασφάλισαν μια θέση στο πίσω μέρος της αίθουσας του δικαστηρίου για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Μία φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με την επιγραφή «Ελευθερώστε τον Luigi» γραμμένη με λευκά γράμματα.

Δεν έχουν ακόμη οριστεί ημερομηνίες δικών ούτε στις πολιτειακές ούτε στις ομοσπονδιακές υποθέσεις. Ο Μαντζιόνε κρατείται υπό ομοσπονδιακή κράτηση στο Μπρούκλιν από τη σύλληψή του πέρυσι.