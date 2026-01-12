Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε πάνω σε διαδηλωτές υπέρ του Ιράν (vid)
AP Photo/Jose Luis Magana
AP Photo/Jose Luis Magana

12/01/2026 • 08:04
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Λος Άντζελες σε ένδειξη υποστήριξης στους διαδηλωτές στο Ιράν, μετέδωσε την Κυριακή ο τηλεοπτικός σταθμός KNBC, μέρος του εθνικού δικτύου του NBC News.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του μέσου ενημέρωσης, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και συμμετείχαν σε πορεία στο Γουέστγουντ, προάστιο του Λος Άντζελες.

Παρόλα αυτά, δεν είναι σαφές αν ή πόσα θύματα υπάρχουν, ούτε εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια ή όχι.

