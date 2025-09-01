Λονδίνο: Επεισόδια σε πορεία κατά της μετανάστευσης - Αστυνομικός δέχθηκε γροθιά, τέσσερις συλλήψεις

Ένας αστυνομικός δέχτηκε γροθιά στο πρόσωπο, ενώ τέσσερα άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στη χρήση ξενοδοχείων για τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο, στο Canary Wharf στο ανατολικό Λονδίνο, την Κυριακή,

Σύμφωνα με το BBC, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι οι συλλήψεις σχετίζονται με κοινή επίθεση, κατοχή ναρκωτικών, επίθεση σε αστυνομικό και παραβάσεις δημόσιας τάξης. Όπως σημειώθηκε, η δύναμη «διευκόλυνε μια ειρηνική αντι-μεταναστευτική διαμαρτυρία στο Isle of Dogs», ωστόσο ορισμένοι μασκοφόροι εισήλθαν στο εμπορικό κέντρο Canary Wharf γύρω στις 16:30 (ώρα Βρετανίας) και «επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά απέναντι στην αστυνομία». Ο αστυνομικός που δέχτηκε επίθεση δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι στη διαδήλωση συμμετείχαν 50 έως 100 άτομα, τα οποία πορεύτηκαν από τη Manchester Road κατά μήκος της Westferry Road (E14). Τόνισε επίσης ότι έχει τεθεί σε ισχύ το μέτρο Section 60AA στο Isle of Dogs, νότια της οδού A1261, που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου με μάσκες, με την παράβαση να συνεπάγεται σύλληψη. Παράλληλα, εφαρμόζεται διαταγή διασποράς Section 35, με την οποία οι διαδηλωτές καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Ο διοικητής Άνταμ Σλονέτσκι, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στο Λονδίνο αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσε: «Είχαμε ισχυρή παρουσία δυνάμεων που επενέβησαν άμεσα για να αντιμετωπίσουν την παραβατική συμπεριφορά εντός και εκτός του εμπορικού κέντρου. Δεν θα ανεχθούμε αυτού του είδους τις πράξεις. Όσοι εμφανίζονται σε διαδηλώσεις με μάσκες και πρόθεση να προκαλέσουν επεισόδια θα αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα και στο μέλλον».

Τα επεισόδια αυτά εντάσσονται σε κύμα αντι-μεταναστευτικών διαδηλώσεων και αντισυγκεντρώσεων που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή σε διάφορα σημεία της Αγγλίας, όπως στο Έπινγκ και το Νόριτς. Η ένταση ακολούθησε την απόφαση του Εφετείου την Παρασκευή να ανατρέψει προσωρινή απαγόρευση που θα απέτρεπε τη χρήση του Bell Hotel στο Έπινγκ για στέγαση αιτούντων άσυλο.

Την Κυριακή, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το ξενοδοχείο, πίσω από μεταλλικά κιγκλιδώματα, κρατώντας βρετανικές σημαίες και χαιρετώντας τα διερχόμενα αυτοκίνητα που κορνάριζαν. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η διαταγή διασποράς για το κέντρο της πόλης και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.