Μπάιντεν: Δεν ήρθε το «κόκκινο κύμα», ήταν μια καλή μέρα για τη Δημοκρατία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών για τους Δημοκρατικούς, επισημαίνοντας πως όλα κύλησαν κανονικά στην εκλογική διαδικασία, ενώ τόνισε πως γνωρίζει πως «ο κόσμος είναι ακόμα απογοητευμένος».

«Ο αμερικανικός λαός μίλησε, δείχνει ότι η Δημοκρατία είναι αυτό που είμαστε», είπε ο Τζο Μπάιντεν. Πρόσθεσε ότι οι εκλογές έγιναν «χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση».

Αν και αναγνώρισε ότι δεν υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα, ο Μπάιντεν συνέχισε συζητώντας τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε σε αυτό το στάδιο.

«Ενώ ο Τύπος και οι ειδικοί προέβλεπαν ένα τεράστιο κόκκινο κύμα, αυτό δεν συνέβη», είπε. «Ξέρω ότι στεναχωρηθήκατε κάπως από την εμμονική μου αισιοδοξία, αλλά ένιωσα καλά σε όλη τη διαδικασία».

Ο Μπάιντεν είπε ότι οποιαδήποτε έδρα χαθεί από το κόμμα του είναι οδυνηρή. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το κόμμα του «έχασε λιγότερες έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τις πρώτες ενδιάμεσες εκλογές οποιωνδήποτε Δημοκρατικών προέδρων τα τελευταία 40 χρόνια.

Επίσης, αναφέρθηκε στην απογοήτευση των ψηφοφόρων, παρά το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί είχαν καλύτερες επιδόσεις από ό,τι αναμενόταν αυτή την εκλογική περίοδο, λέγοντας: «Το καταλαβαίνω». «Οι ψηφοφόροι ήταν ξεκάθαροι ότι εξακολουθούν να είναι απογοητευμένοι. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι ήταν πραγματικά δύσκολα χρόνια σε αυτή τη χώρα για τόσους πολλούς ανθρώπους», είπε ο Μπάιντεν.

Συνέχισε αναφέροντας τους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει εμπόδια όπως η πανδημία του Covid-19 και η οικονομία.

«Και μόλις ξεκινήσαμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά θα φανούν πραγματικά ξεκάθαρα για τους ανθρώπους τον μήνα -- τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο του επόμενου έτους. Μόλις ξεκινάει» είπε ο πρόεδρος.

«Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους μου», είπε ο Μπάιντεν. «Ο αμερικανικός λαός έχει καταστήσει σαφές, νομίζω, ότι περιμένει από τους Ρεπουμπλικάνους να είναι έτοιμοι να συνεργαστούν και μαζί μου».

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει συνεργασία για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία. «Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε μια δικομματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Ο Μπάιντεν περιέγραψε επίσης τι δεν θέλει να δει να συμβαίνει.

«Δεν πρόκειται να υποστηρίξω καμία πρόταση των Ρεπουμπλικανών που θα επιδεινώσει τον πληθωρισμό» και «δεν πρόκειται να αποχωρήσω από τις ιστορικές δεσμεύσεις που μόλις λάβαμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση».

Στο μεταξύ, σε ερώτηση για το αν θα είναι και πάλι υποψήφιος το 2024 απάντησε ότι αναμένει να αποφασίσει στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει ξανά το αξίωμα, αλλά είναι «οικογενειακή απόφαση» και θα ζητήσει τη συμβουλή τους κατά τη διάρκεια των εορτών.

«Σέβομαι πολύ τη μοίρα», είπε χαρακτηριστικά.

Πιο αναλυτικά:

«Είχαμε εκλογές και ήταν καλή μέρα για τη δημοκρατία και Αμερική. Δοκιμάστηκε η δημοκρατία μας αλλα η δημοκρατία είναι Αυτό που είμαστε, Όλοι έκαναν το καθήκον τους και παρότι δεν ξέρουμε όλα τα αποτελέσματα, ένα πράγμα ξερουμε. Όλοι περίμεναν ένα κόκκινο κύμα που δεν ήρθε. Χάσαμε λιγότερες έδρες στη Βουλή και είχαμε τα καλύτερα αποτελέσματά από το 1996.

Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για εγκληματικότητα και ενεργειακό και έδειξαν πως η χώρα θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, είμαι πολύ χαρούμενος και για τη συμμετοχή των νέων.

Οι ψηφοφόροι ήταν ξεκάθαροι. Είναι απογοητευμένοι και το καταλαβαίνω, περάσαμε δύσκολα χρόνια. Μόλις ξεκινήσαμε και είμαι αισιόδοξος πως το κοινό θα μας αγκαλιάσει πιο πολύ.

Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, καταπολεμάμε και αντιμετωπίζουμε τον πληθωρισμό και το ενεργειακό, ενώ η πανδημία δεν κυβερνά πια τις ζωές μας.

Κάναμε πρόοδο αλλά ξέρω πως ο κόσμος είναι δύσκολο να δει απτά αποτελέσματα σε κάποια ζητήματα. Ο κόσμος στηρίζει την οικονομική μας ατζέντα.

Ανεξαρτήτως των εκλογών θα συνεργαστώ με τους Ρεπουμπλικάνους, ιδίως στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Μετά την g20 θα καλέσω τους ηγέτες των δυο κομμάτων να συζητήσουμε για όλα τα θέματα.

Οι ψηφοφόροι θέλουν και το εννοώ, ότι θα στηρίξω την οικονομία. Αν είστε εκατομμυριούχοι καλά κάνετε, αλλά πληρώστε αυτό που πρέπει.

Δεν θα γίνουν περικοπές στο Medicare, το τονίζω.

Σε αυτές τις εκλογές, δεν θέλουν κάθε μέρα μια εκλογική μάχη. Η Αμερική έχει λαμπρό μέλλον και είμαι πολύ αισιόδοξος. Πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και είμαστε το μόνο κράτος που μετά από κάθε κρίση βγαίνει πιο δυνατό.

Μετά από μια μακρά προεκλογική περίοδο, δεν είναι καλό να στοιχηματίζεις κατά των ΗΠΑ. Είμαστε οι ΗΠΑ, μπορούμε τα πάντα να κάνουμε».

Μάχη για τη Γερουσία

Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να πάρουν μόνο μία έδρα για να πάρουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 100 εδρών, κάτι που θα τους επιτρέψει να μπλοκάρουν μεγάλο μέρος της ατζέντας του Δημοκρατικού Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Προς το παρόν, η Γερουσία είναι σχεδόν μοιρασμένη μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, αν και οι τελευταίοι διατηρούν τον έλεγχο χάρη στην ψήφο της αντιπροέδρου Kαμάλα Χάρις.

Αν δεν υπάρξουν ανατροπές σε Τζόρτζια, Αριζόνα, Αλάσκα και Νεβάδα, η Γερουσία θα μοιραστεί στους δύο μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς, με 50 γερουσιαστές στον καθένα.

Ουισκόνσιν

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρον Τζόνσον νίκησε τον Δημοκρατικό Μαντέλα Μπαρνς, τον αντικυβερνήτη της πολιτείας. Οι δηλώσεις του Τζόνσον, που αμφισβητεί τα εμβόλια για τον COVID-19 και τις εκλογές του 2020, τον έκαναν στόχο για τους Δημοκρατικούς, αλλά ο Τζόνσον θεωρείται «σκληρό καρύδι».

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστήριξαν ότι ο Μπαρνς ήταν πολύ ριζοσπαστικός για την πολιτεία, δείχνοντας την προηγούμενη υποστήριξή του σε προοδευτικές πολιτικές όπως το Medicare for All και μια φωτογραφία του 2018 στην οποία κρατά ένα πουκάμισο που γράφει "Κατάργηση του ICE", αναφερόμενος σε μια υπηρεσία επιβολής της μετανάστευσης.

Τζόρτζια

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ράφαελ Γουόρνοκ θα πάει σε δεύτερο γύρο στις 6 Δεκεμβρίου εναντίον του Ρεπουμπλικανού πρώην αστέρα του κολεγιακού ποδοσφαίρου Χέρσελ Γουόκερ, ο οποίος υποστηρίζεται από τον πρώην Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και οι δύο δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το όριο του 50% που απαιτείται για τη νίκη στον πρώτο γύρο.

Ο Γουόκερ είχε στιγματιστεί από μια σειρά σκανδάλων, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία. Όντας ένθερμος υποστηρικτής κατά των αμβλώσεων, η εκστρατεία του r συγκλονίστηκε από αναφορές ότι πλήρωσε για πολλές πρώην συντρόφους του για να κάνουν αμβλώσεις στο παρελθόν.

Ο Γουόρνοκ, ο οποίος υπηρετεί ως πάστορας στην εκκλησία της Ατλάντα, με επικεφαλής τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, κέρδισε απρόσμενα τη νίκη σε ειδικές εκλογές στις αρχές του 2021, δίνοντας στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα στη Νεβάδα και την Αριζόνα, τα τελικά αποτελέσματα στην Τζόρτζια ίσως να καθορίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Αριζόνα

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι, πρώην αστροναύτης και σύζυγος της πρώην εκπροσώπου των ΗΠΑ Γκάμπι Γκίφορντς, αντιμετωπίζει τον Μπλέικ Μάστερς, έναν Ρεπουμπλικανό που υποστηρίζεται από τον Τιέλ. Η πολιτεία είναι ένα πρώην προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων όπου οι Δημοκρατικοί έχουν σημειώσει κέρδη στις πρόσφατες εκλογές - ο Μπάιντεν κέρδισε την πολιτεία με 0,3% το 2020.

Ο Mάστερς προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από αμφιλεγόμενα σχόλια που υποδηλώνουν ότι η Κοινωνική Ασφάλιση πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, ενώ ορόσφατα διέγραψε επίσης τμήματα του ιστότοπου της εκστρατείας του όπου υποστήριζε την πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων.

Νεβάδα

Η Δημοκρατική Κάθριν Κορτέζ Μάστο, η πρώτη Λατίνα που υπηρέτησε στη Γερουσία, υπερασπίζεται την έδρα της ενάντια στον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας Aνταμ Λαξάλτ, έναν Ρεπουμπλικανό που πρωτοστάτησε στις προσπάθειες του κόμματός του να ανατρέψει τη νίκη του Μπάιντεν εκεί στις εκλογές του 2020.

Η Κορτέζ Μάστο έχει δώσει έμφαση στα δικαιώματα των αμβλώσεων και σε μια πολιτεία όπου το 30% του πληθυσμού είναι Λατίνοι, οι αναλυτές παρακολουθούν αν αυτοί οι ψηφοφόροι θα συνεχίσουν να στρέφονται προς τους Ρεπουμπλικάνους ή αν οι Δημοκρατικοί μπορούν να αντιστρέψουν αυτή την τάση.

Η καλή επίδοση δείχνει και πάλι Μπάιντεν για το 2024

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν θα είναι και πρέπει να είναι υποψήφιος για επανεκλογή και θα κερδίσει. Έχει ηγηθεί μιας εξαιρετικά επιτυχημένης διοίκησης και ο αμερικανικός λαός το αναγνωρίζει αυτό. Οι Ρεπουμπλικάνοι και οι ειδικοί συνεχίζουν να τον υποτιμούν με δικό τους κίνδυνο», δήλωσε στο Reuters η Τζένιφερ Χόλντσγουορθ, μια αναλύτρια των Δημοκρατικών.

Μια έτερη αναλύτρια των Δημοκρατικών, η Κάρεν Φίνεϊ, είπε ότι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων σημαίνει ότι ο Μπάιντεν «έχει όλο τον χρόνο που θέλει να αποφασίσει» για το τι θα κάνει για το 2024.

Ο Μπάιντεν μπορεί να χρειαστεί να κάνει κάτι πειστικό για να κάνει τους ψηφοφόρους να το αποδεχτούν.

Τα 2/3 των ψηφοφόρων - συμπεριλαμβανομένου του 43% των Δημοκρατικών - θα προτιμούσαν να μην επιδιώξει ο Μπάιντεν να επανεκλεγεί το 2024, σύμφωνα με το exit poll της Edison Research. Το 90% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων δεν πιστεύει ότι πρέπει να είναι υποψήφιος, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση.

Μάλιστα ο πρόεδρος Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται να καλεί για συγχαρητήρια κάποιους από τους μεγάλους νικητές των «Δημοκρατικών».

Commander and I burnt the midnight oil last night calling some of our great election winners. I’m looking forward to the work we’ll do together. pic.twitter.com/fhXRCAP0nW

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανεβάσει στο Twitter το σχόλιό του. Ο 80χρονος πολιτικός αναφέρθηκε στη Δημοκρατία ως θεσμό, την οποία, όπως τόνισε, πρέπει να υπερασπιστούμε, να την ενισχύσουμε και να την ανανεώσουμε.

«Η δημοκρατία δεν γίνεται τυχαία. Πρέπει να την υπερασπιστούμε, να την ενισχύσουμε και να την ανανεώσουμε.



Θα έχω περισσότερα να πω σήμερα το απόγευμα, αλλά χάρη στους εργαζόμενους και τους αξιωματούχους της δημοσκόπησης που εργάστηκαν μέχρι τη νύχτα για να προστατεύσουν το ιερό μας δικαίωμα ψήφου. Και τα εκατομμύρια που έκαναν τη φωνή τους να ακουστεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ.

Democracy doesn’t happen by accident. We have to defend, strengthen, and renew it.



I'll have more to say this afternoon, but thanks to the poll workers and officials that worked into the night to safeguard our sacred right to vote. And the millions who made their voices heard.