Λιθουανία: Εξουσιοδότηση στον στρατό να καταρρίπτει drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας παραχώρησε την Τρίτη στις ένοπλες δυνάμεις την εξουσία να καταρρίπτουν κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της, μετά από περιστατικά κατά τα οποία, όπως ανέφερε, δύο ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβησαν εντός της λιθουανικής επικράτειας.

Ο στρατός της Λιθουανίας έχει επί του παρόντος τη δυνατότητα να στοχεύει drones μόνο εάν διαπιστωθεί ότι είναι οπλισμένα ή αποτελούν άμεσο κίνδυνο για αντικείμενα σημαντικά για το κράτος.

Αυτό θα αλλάξει με βάση έναν νόμο που ψηφίστηκε με την υποστήριξη 117 από τα 141 μέλη του κοινοβουλίου της Λιθουανίας στο πλαίσιο έκτακτων διαδικασιών και θα τεθεί σε ισχύ στο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Οκτώβριο.

«Τώρα μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των drones», δήλωσε η υπουργός Άμυνας Ντοβίλε Σακαλιένε.

«Οι νόμοι και οι διαδικασίες μας δεν ήταν προσαρμοσμένοι στις τρέχουσες απειλές... τώρα μπορούμε να αντιδράσουμε με την ταχύτητα του φωτός».

Ο νέος νόμος εξουσιοδοτεί τον αρχηγό της άμυνας της Λιθουανίας να κλείσει τμήματα του λιθουανικού εναέριου χώρου και να καταρρίψει οποιοδήποτε drone «που παραβιάζει τους κανόνες που έχει θέσει ο αρχηγός της άμυνας».

Το ΝΑΤΟ δήλωσε την Τρίτη ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» για να αμυνθεί μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως «ένα μοτίβο όλο και πιο ανεύθυνης συμπεριφοράς» από τη Μόσχα, μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Η Λιθουανία ζήτησε από το ΝΑΤΟ τον Αύγουστο να ενισχύσει την αεροπορική άμυνα της, μετά την πτώση δύο στρατιωτικών drones στο έδαφός της από τη Λευκορωσία, ενώ η Δανία δήλωσε την Τρίτη ότι τα drones που σταμάτησαν τις πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιό της τη Δευτέρα συνδέονταν με μια σειρά υποψιών για εισβολές ρωσικών drones και άλλες διαταραχές σε όλη την Ευρώπη.

Η Εσθονία δήλωσε την Παρασκευή ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για 12 λεπτά πριν συνοδευθούν έξω από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία δήλωσε ότι περίπου 20 ρωσικά drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10ης Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν μερικά από αυτά και η συμμαχία να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης.