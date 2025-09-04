Λισαβόνα: Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία για τους 15 νεκρούς στο δυστύχημα με το τελεφερίκ

Η Πορτογαλία κήρυξε σήμερα μία ημέρα εθνικού πένθους, την επομένη του εκτροχιασμού ενός εμβληματικού τελεφερίκ της Λισαβόνας σε μία από τις πιο τουριστικές συνοικίες της πορτογαλικής πρωτεύουσας που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ σε 18 ανέρχονται οι τραυματίες.

Η δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας μετά την ανατροπή του βαγονιού του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια, που συνδέει την πλατεία Ρόσιο με τις συνοικίες Μπάιρο Άλτο και Πρίντσιπε Ρεάλ. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το τελεφερίκ, εντελώς διαλυμένο, να έχει πέσει πάνω σ' ένα τοίχο και να βρίσκεται μέσα σ' ένα σύννεφο καπνού, αφού κατά τα φαινόμενα δεν κατάφερε να πάρει τη στροφή στο κάτω μέρος του δρόμου στον οποίο κινούνταν.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, ένα άλλο τελεφερίκ είναι σταματημένο. Περαστικοί κοιτάζουν εμβρόντητοι το δυστύχημα που έχει μόλις συμβεί.

Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της σύγκρουσης που σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους τις πρώτες βραδινές ώρες ο Τιάγκο Αουγκούστο, υπεύθυνος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, διευκρινίζοντας ότι ξένοι βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει την εθνικότητά τους.

Το τελεφερίκ αυτό, το οποίο μπορεί να μεταφέρει γύρω στους σαράντα επιβάτες (τους μισούς από τους οποίους ορθίους), είναι ένα μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν πολυάριθμοί τουρίστες που επισκέπτονται την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Είναι «μια τραγωδία που δεν είχε συμβεί ποτέ στην πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας Κάρλος Μοέδας.

Πλάνα από τον τόπο του ατυχήματος έδειξαν το κατεστραμμένο κίτρινο τελεφερίκ, που μεταφέρει επιβάτες πάνω-κάτω σε μια απότομη πλαγιά στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Οι διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια.

Ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σούζα εξέφρασε τη λύπη του για το τραγικό ατύχημα σε μια δήλωση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Αρχές θα διαπιστώσουν σύντομα τα αίτια της σύγκρουσης. Οι αστυνομικοί ερευνητές επιθεωρούσαν τον τόπο του ατυχήματος και η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει επίσημη έρευνα, όπως συνηθίζεται σε ατυχήματα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η γραμμή, που άνοιξε το 1885, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας κοντά στην πλατεία Restauradores με το Bairro Alto (Άνω Συνοικία), γνωστό για τη ζωντανή νυχτερινή ζωή του.

Είναι μία από τις τρεις γραμμές τελεφερίκ που λειτουργεί η δημοτική εταιρεία δημόσιων μεταφορών Carris και χρησιμοποιείται τόσο από τουρίστες όσο και από κατοίκους της περιοχής.

Η Carris δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων.

Η γραμμή Gloria μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια άτομα ετησίως, σύμφωνα με το δημαρχείο.

Τα δύο βαγόνια της, το καθένα με χωρητικότητα περίπου 40 ατόμων, είναι συνδεδεμένα στα αντίθετα άκρα ενός καλωδίου έλξης, με την έλξη να παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες στα δύο βαγόνια.

Το βαγόνι στο κάτω μέρος της γραμμής δεν υπέστη φαινομενικά ζημιές, αλλά βίντεο από μάρτυρες που μεταδόθηκε από το CNN Portugal έδειξε ότι κλονίστηκε βίαια όταν το άλλο εκτροχιάστηκε και αρκετοί επιβάτες πήδηξαν από τα παράθυρά του και οι άνθρωποι φώναζαν.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης της Βρετανίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είναι έτοιμος «να παράσχει προξενική βοήθεια σε περίπτωση που υπάρχουν Βρετανοί υπήκοοι που έχουν πληγεί».