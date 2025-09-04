Λισαβόνα: Στους 17 ανέρχονται οι νεκροί από το τελεφερίκ - Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών

Σε τουλάχιστον 17 ανέρχονται οι νεκροί από το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα, ενώ υπάρχουν και 21 τραυματίες, με τις Αρχές να ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, την ώρα που η Πέμπτη κηρύχθηκε ως μέρα εθνικού πένθους στην Πορτογαλία.

Ο Manuel Leal, ηγέτης του συνδικάτου Fectrans, δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο Gloria - ένα από τα σύμβολα της πόλης - είχαν παραπονεθεί για προβλήματα με την ένταση του καλωδίου έλξης του τελεφερίκ που δυσχέραινε το φρενάρισμα, αλλά ήταν πολύ νωρίς για να πει αν αυτή ήταν η αιτία της σύγκρουσης. Η δημοτική εταιρεία δημόσιων μεταφορών Carris δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης», συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων και εβδομαδιαίων προγραμμάτων συντήρησης και των καθημερινών επιθεωρήσεων.

Τα δύο βαγόνια της γραμμής, το καθένα με χωρητικότητα περίπου 40 ατόμων, είναι συνδεδεμένα στα αντίθετα άκρα ενός καλωδίου έλξης, με την έλξη να παρέχεται από ηλεκτρικούς κινητήρες στα βαγόνια που εξισορροπούν το ένα το άλλο.

Όταν το καλώδιο έσπασε, το βαγόνι που κατέβαινε την κλίση 265 μέτρων έχασε την ικανότητα φρεναρίσματος και εκτροχιάστηκε σε μια στροφή, συντρίβοντας ένα γωνιακό κτίριο.

Το βαγόνι στο κάτω μέρος της γραμμής κλονίστηκε προς τα πίσω κατά μερικά μέτρα και δεν υπέστη φαινομενικά ζημιές, αλλά βίντεο από περαστικούς έδειξαν αρκετούς επιβάτες να πηδούν από τα παράθυρά του.

Η γραμμή, που άνοιξε το 1885, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας κοντά στην πλατεία Restauradores με το Bairro Alto, ή Άνω Συνοικία, που είναι γνωστή για την έντονη νυχτερινή ζωή της.

Η γραμμή Gloria μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια άτομα ετησίως, σύμφωνα με το δημαρχείο.

Οι Αρχές δεν προσδιόρισαν τα θύματα ούτε αποκάλυψαν την εθνικότητά τους, αλλά ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών υπήρχαν και ορισμένοι αλλοδαποί.