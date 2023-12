Λιβερία: Φόβοι για τουλάχιστον 40 νεκρούς σε έκρηξη βυτιοφόρου καυσίμων

Έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα σημειώθηκε την Τρίτη (26/12) στο κεντρικό τμήμα της Λιβερίας, με τις αρχές να φοβούνται ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι.

Το δυστύχημα έγινε στην κοινότητα Τοτότα, 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Μονρόβια. Το φορτηγό βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε τάφρο προτού εκραγεί.

Ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων είναι δύσκολο να εξακριβωθεί προς το παρόν, λόγω του μεγάλου αριθμού σορών που βρέθηκαν, όμως θεωρείται πιθανό πως «έχασαν τη ζωή τους πάνω από 40 άνθρωποι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος, ο Φράνσις Κάτε.

Gas tanker explosion has killed at least 40 people in north-central Liberia pic.twitter.com/XzqZxxJHzW