Νεκρός είναι, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στη Βηρυτό από την Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ. Ανάμεσα στους στόχους ήταν το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκε και ο υπαρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό κανάλι 12 μετέδωσε ότι η εκτίμηση στο Ισραήλ είναι ότι ο Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στο αποψινό χτύπημα των IDF, στο υπόγειο αρχηγείο της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Βηρυτό, σύμφωνα με το The Times of Israel.

Ο τίτλος του δελτίου ειδήσεων του λέει: «Η εκτίμηση στο Ισραήλ: Νασράλα εξουδετερώθηκε». Ένας δεύτερος μεγάλος ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός, το Κανάλι 13, είναι ελαφρώς πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας: «Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Ισραήλ: Το χτύπημα στον Νασράλα πέτυχε».

Footage shared by Lebanese media shows the large Israeli airstrikes in the Dahiyeh suburb of Beirut. https://t.co/KvtjKMqyeK pic.twitter.com/PX1D1ODC94

Στην ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι επιτέθηκε «στο κεντρικό αρχηγείο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, το οποίο βρίσκεται κάτω από κτίρια κατοικιών στην καρδιά της Ντάαχεχ στη Βηρυτό. Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Θα ενημερώσουμε άμεσα για τυχόν αλλαγές στις επίσημες πλατφόρμες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε είκοσι λεπτά μετά την ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου στον ΟΗΕ με τα ισραηλινά μέσα να μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποχώρησε εν μέσω ενημέρωσης με Ισραηλινούς δημοσιογράφους αφού ο στρατιωτικός γραμματέας του, υποστράτηγος, Ρόμαν Γκόφμαν, τού ψιθύρισε κάποια πληροφορία στο αυτί.

Ο στρατιωτικός γραμματέας του, υποστράτηγος Ρόμαν Γκόφμαν ψιθύρισε κάτι στο αυτί του Νετανιάχου λίγα λεπτά προτού διακόψει την ενημέρωση και φύγει με τους συμβούλους του. Παράλληλα ο στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ και στον νότιο Λίβανο.

Την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για χερσαία επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν τις αεροπορικές επιθέσεις στον Λίβανο στη διάρκεια της νύχτας κατά τις οποίες σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι από την ίδια οικογένεια, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, στη μεθοριακή πόλη Σεμπάα στον νότιο Λίβανο, δήλωσε ο δήμαρχός της Μοχάμαντ Σάαμπ στο Reuters.



Παράλληλα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA μετέδωσε ότι 5 Σύροι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή που είχε στόχο στρατιωτική εγκατάσταση στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην ύπαιθρο της συριακής πρωτεύουσας Δαμασκού.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον της Τιβεριάδας, στην κάτω Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη μεθόριο με τον Λίβανο. Σε ανακοίνωσή του το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα επεσήμανε ότι απάντησε στα "'άγρια" πλήγματα του Ισραήλ εναντίον τοποθεσιών και αμάχων στον Λίβανο. Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι τέσσερα drones και βλήματα εισήλθαν στον εναέριο χώρο του Ισραήλ προερχόμενα από τον Λίβανο.

Οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν κυρίως στην κάτω Γαλιλαία όταν τέσσερα drones εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο στην επαρχία Ρος Χανίκα, στα σύνορα με τον Λίβανο, τα οποία όμως καταρρίφθηκαν, επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τον Λίβανο εκτοξεύθηκαν και πολλές ρουκέτες, κάποιες από τις οποίες αναχαιτίστηκαν.

Λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης, πάνω από 30.000 άνθρωποι, κυρίως Σύροι, πέρασαν από τον Λίβανο στη Συρία τις τελευταίες 72 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και στη Χεζμπολάχ που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους στον Λίβανο. Περίπου 80% των ανθρώπων αυτών είναι Σύροι και σχεδόν 20% Λιβανέζοι, ανέφερε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης στη Συρία Γκονζάλο Βάργκας Λιόσα, ο οποίος πρόσθεσε ότι σχεδόν οι μισοί είναι παιδιά και έφηβοι και ότι οι άνδρες που περνούν στον Λίβανο είναι αριθμητικά λιγότεροι από τις γυναίκες.

«Περνούν από μια χώρα σε πόλεμο σε μια άλλη, η οποία βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση επί 13 χρόνια», μια υπερβολικά δύσκολη επιλογή, είπε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου. «Θα πρέπει να παρατηρήσουμε μέσα στις επόμενες ημέρες πόσοι θα πράξουν το ίδιο», κατέληξε ο εκπρόσωπος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν μιλούσε με τον Ισραηλινό ομόλογό του ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν σε αυτήν την επιχείρηση και δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων», είπε στους δημοσιογράφους η Σαμπρίνα Σινγκ.

Οι δύο υπουργοί μίλησαν ενώ ο Όστιν πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό, επιστρέφοντας στις ΗΠΑ έπειτα από μια επίσκεψή του στο Λονδίνο.

Η εκπρόσωπος απέφυγε να διευκρινίσει εάν ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είπε στον Όστιν για την επιχείρηση και αν ο στόχος της ήταν όντως ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Το Πεντάγωνο δεν θέλει επίσης να κάνει «εικασίες» για την τύχη του Νασράλα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε επίσης για τα πλήγματα στη Βηρυτό από τους συνεργάτες του στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν ότι επλήγησαν έξι κτίρια. Τρία μεγάλα ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια ανέφεραν ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ήταν ο στόχος των επιδρομών.

Ισραηλινή πηγή στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός ερευνά την τύχη του Νασράλα.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι ο Νασράλα είναι ασφαλής. Ωστόσο, ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη ερευνά την τύχη του Νασράλα.

Eπίσης ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, μίλησε στα πρακτορεία Reuters και AFP δηλώνοντας ότι ο Νασράλα επιβίωσε.

Η Χεζμπολάχ έσπευσε επίσης να διαψεύσει ότι είναι νεκρός ο αποκαλούμενος διάδοχος του Χασάν Νασράλα, ο Χασέμ Σαφιεντίν.

Από την πλευρά του, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας από το βήμα της 79ης συνόδου του ΟΗΕ, προειδοποίησε ευθέως το Ιράν λέγοντας πως ενδεχόμενο χτύπημα στο Ισραήλ, δε θα μείνει αναπάντητο.

Δεν υπάρχει σπιθαμή του Ιράν που να μην μπορεί να πλήξει το Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει την ειρήνη αλλά παλεύει για την ύπαρξή του, είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Xωρίς να δίνει σαφή απάντηση στις διεθνείς πιέσεις για εκεχειρία στο νότιο Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προεδοποίησε: Όσο η Χεζμπολάχ ακολουθεί πορεία πολέμου, δεν αφήνει άλλη επιλογή στο Ισραήλ, ενώ επανέλαβε ότι εάν επιτεθεί το Ιραν θα δεχτεί απάντηση.

Εκτενέστερα αναφέρθηκε στη Γάζα, τονίζοντας ότι η Χαμάς πρέπει να φύγει δια παντός και ότι ειρήνη θα επιτευχθεί εάν επιστραφούν οι Ισραηλινοί όμηροι. Ο Ισραηλινός στρατός έχει εξοντώσει το ήμισυ των 40.000 μαχητών της Χαμάς και το 90% των εγκαταστάσεων της, πρόσθεσε.

Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ισραηλινή επιχείρηση σε Γάζα και Λίβανο. Αποδοκιμασίες ξέσπασαν από τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε: «Αποφάσισα να έρθω εδώ και να ξεκαθαρίσω ενάντια στα ψέματα και τις συκοφαντίες» που ακούγονται.

Ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Ετοιμαζόμαστε γι΄αυτό καθημερινά και είναι μεταξύ των επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας», πρόσθεσε.

Την ώρα που οι διεθνείς πιέσεις να αποτραπεί χερσαία επέμβαση και κλιμάκωση εντείνονται, κυβερνητικές πηγές στο Τελ Αβίβ αναφέρουν ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, θα συνεχιστούν ώστε «οι εκτοπισμένοι Ισραηλινοί να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, ενώ ηη Χεζμπολάχ που στόχευσε εκ νέου το λιμάνι της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, υποστήριξε ότι έφτασε βαθύτερα χρησιμοποιώντας πύραυλους Fadi 1», πλήττοντας την Ιλανίγια, της Τιβεριάδας.

Τουλάχιστον 800 νεκροί, πάνω από 5.000 τραυματίες και 200.000 εκτοπισμένοι, είναι ο απολογισμός ενώ οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, με βάση και το σχέδιο Γαλλίας και Αμερικής, πέφτουν για την ώρα στο κενό.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι πέρασαν από τον Λίβανο στη Συρία τις τελευταίες 72 ώρες, σύμφωνα με το Reuters. Η συντριπτική πλειοψηφία – περίπου το 80% – είναι Σύροι και οι υπόλοιποι Λιβανέζοι. «Περνούν από μια χώρα σε πόλεμο σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σύγκρουση κρίσης εδώ και 13 χρόνια», λέει ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Συρία, Γκονζάλο Βάργκας Γιόσα.

Περίπου 70.000 Ισραηλινοί έχουν εκτοπιστεί από τα βόρεια της χώρας από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στη Γάζα, πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι τις τελευταίες δύο ώρες, η αεροπορία έχει επιτεθεί σε «δεκάδες αποθήκες όπλων, και θέσεις εκτοξευτών της Χεζμπολάχ.

Secondary Explosions = Stored Munitions



It's basic. Secondary explosions occur because we are precisely targeting the munitions of Hezbollah that are aimed at killing our civilians. pic.twitter.com/HvgbEkps2L