Λίβανος: Καθιστική διαμαρτυρία στη Βουλή - Αποτυχία εκλογής πρόεδρου για 11η φορά

Λιβανέζοι βουλευτές συνεχίζουν την καθιστική τους διαμαρτυρία εντός της αίθουσας της ολομέλειας του Κοινοβουλίου, διαμαρτυρόμενοι για τη διακοπή των προεδρικών εκλογών και την απόρριψη αιτήματος για ανοιχτές συνεδριάσεις, αφού ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Nabih Berri διέκοψε την εκλογική συνεδρίαση, χτες Πέμπτη.

Parliament members Melhem Khalaf @MelhemKhalaf and Najat Aoun Saliba @najat_saliba announced a sit-in inside the parliament hall in protest against the failure to call for successive sessions to elect the president of the republic. https://t.co/qudJY1d9Fv