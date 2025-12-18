Γάλλοι, Σαουδάραβες και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τον αρχηγό του λιβανικού στρατού την Πέμπτη στο Παρίσι με στόχο την οριστικοποίηση ενός οδικού χάρτη που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο διπλωματικές πηγές με γνώση του ζητήματος.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε μια εκεχειρία που μεσολάβησε οι ΗΠΑ το 2024, τερματίζοντας πάνω από ένα χρόνο συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι οποίες αποδυνάμωσαν σοβαρά τους μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Έκτοτε, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις, με το Ισραήλ να αμφισβητεί τις προσπάθειες του λιβανικού στρατού να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

Φόβοι για την εκεχειρία

Με τον φόβο να αυξάνεται ότι η εκεχειρία μπορεί να καταρρεύσει, η συνάντηση στο Παρίσι στοχεύει στη δημιουργία πιο σταθερών συνθηκών για τον προσδιορισμό, την υποστήριξη και την επαλήθευση της διαδικασίας αφοπλισμού και την αποτροπή του Ισραήλ από την κλιμάκωση, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους και Λιβανέζους διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Με τις κοινοβουλευτικές εκλογές στο Λίβανο να προγραμματίζονται για το 2026, υπάρχουν φόβοι ότι η πολιτική παράλυση και η κομματική πολιτική θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω την αστάθεια και θα κάνουν τον πρόεδρο Τζόζεφ Αούν λιγότερο πιθανό να πιέσει για τον αφοπλισμό, ανέφεραν οι διπλωμάτες και οι αξιωματούχοι.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επισφαλής, γεμάτη αντιφάσεις και δεν θα χρειαστεί πολύ για να ανάψει η πυρίτιδα», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Ο Αούν δεν θέλει να δημοσιοποιήσει υπερβολικά τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης, επειδή φοβάται ότι θα προκαλέσει την αντίδραση και θα πυροδοτήσει εντάσεις με τη σιιτική κοινότητα στο νότιο τμήμα της χώρας».

Δεδομένου ότι ο λιβανέζικος στρατός δεν έχει την ικανότητα να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, η ιδέα θα ήταν να ενισχυθεί ο υπάρχων μηχανισμός κατάπαυσης του πυρός με τη βοήθεια Γάλλων, Αμερικανών και ενδεχομένως άλλων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, ανέφεραν οι διπλωμάτες και οι αξιωματούχοι.

Τα μέρη ελπίζουν να οργανώσουν μια διάσκεψη στις αρχές του επόμενου έτους για την ενίσχυση του λιβανέζικου στρατού, καθώς και μια ξεχωριστή διάσκεψη για την ανασυγκρότηση, κυρίως του νότου.