Times of Israel

Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο μελών της Χεζμπολάχ σε ξεχωριστές επιθέσεις με drones στον Λίβανο νωρίτερα σήμερα.

Η πρώτη επίθεση, κοντά στην πόλη Νακούρα του νοτίου Λιβάνου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αμπντ α-Σαγιέντ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, υπηρετούσε ως τοπικός εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ στο κοντινό χωριό Ρας αλ-Μπαγιάδα. Στο πλαίσιο του ρόλου του, ήταν υπεύθυνος για τη διαμεσολάβηση μεταξύ της οργάνωσης και των κατοίκων «σε οικονομικά και στρατιωτικά ζητήματα».

Ο IDF αναφέρει ότι ο α-Σαγιέντ συμμετείχε επίσης σε προσπάθειες αποκατάστασης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ στο χωριό.

Η δεύτερη επίθεση, κοντά στο χωριό Νάμπι Τσιτ στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, σκότωσε τον Άλι Χουσεΐν αλ-Μουσάουι, τον οποίο ο IDF χαρακτηρίζει ως διακινητή όπλων για τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον στρατό, «στο πλαίσιο του ρόλου του, ήταν υπεύθυνος για την αγορά και τη μεταφορά όπλων από τη Συρία προς τον Λίβανο» και «διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανασύσταση και ενίσχυση της Χεζμπολάχ».

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο τρομοκράτης διακινούσε συνεχώς όπλα για τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.

