Περισσότεροι από 150 Ιρανοί υπήκοοι, μεταξύ των οποίων διπλωμάτες και οι οικογένειές τους, έφυγαν από τον Λίβανο το Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters ανώτερη πηγή των λιβανικών αρχών ασφαλείας, μετά την απειλή που απηύθυνε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού προς τους «εκπροσώπους» του Ιράν στον Λίβανο.

Η πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι μεταφέρθηκαν στη Ρωσία με ρωσικό αεροπλάνο και ότι άλλοι 20 Ιρανοί έφυγαν την Παρασκευή μετά την έναρξη ενός νέου πολέμου μεταξύ της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε την Τρίτη στους εκπροσώπους της ιρανικής κυβέρνησης που «βρίσκονται ακόμη στο Λίβανο να φύγουν αμέσως πριν γίνουν στόχος».