Λευκός Οίκος: Η κυβέρνηση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις αναφορές της Δανίας για ρωσικές ναυτικές προκλήσεις

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις αναφορές για ρωσικές ναυτικές προκλήσεις, μετά τη δήλωση της υπηρεσίας πληροφοριών της Δανίας νωρίτερα ότι ρωσικά πολεμικά πλοία προβαίνουν επανειλημμένα σε ενέργειες στα στενά της που συνδέουν τη Βαλτική Θάλασσα με τη Βόρεια Θάλασσα.

«Αυτό είναι κάτι που η κυβέρνηση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη και το παρακολουθούμε συνεχώς. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας εδώ στον Λευκό Οίκο είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος μιλά με πολλούς μεταξύ αυτών επίσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ στην ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι ρωσικά πολεμικά πλοία έχουν επανειλημμένα πλεύσει σε πορεία σύγκρουσης, έχουν κατευθύνει όπλα σε πολεμικά πλοία της Δανίας και έχουν διαταράξει συστήματα πλοήγησης στα στενά της Δανίας που συνδέουν τη Βαλτική Θάλασσα με τη Βόρεια Θάλασσα. Τέτοια περιστατικά μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο ακούσιας κλιμάκωσης, ανέφερε.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος δολιοφθοράς κατά των ενόπλων δυνάμεων της Δανίας, ανακοίνωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών (DDIS) Τόμας Αρένκιλ. Η υπηρεσία αποτιμά ότι η Ρωσία διεξάγει την τρέχουσα περίοδο υβριδικό πόλεμο κατά της Δανίας όπως και κατά της Δύσης, πρόσθεσε.

Η περιοχή της Βαλτικής παραμένει σε ύψιστη επιφυλακή μετά τα περιστατικά με τα υποθαλάσσια καλώδια, τις διακοπές λειτουργίας αγωγών φυσικού αερίου, τις παραβιάσεις εναέριου χώρου και τις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τότε που άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η οποία έχει αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ Μόσχας και Δύσης.

Η Δανία, θερμός υποστηρικτής της Ουκρανίας στον πόλεμό της με τη Ρωσία, έχει αυξήσει τον στρατιωτικό της προϋπολογισμό και έχει δεσμευτεί να αποκτήσει όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς ικανά να πλήττουν στόχους εντός της Ρωσίας.