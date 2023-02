Σεισμός: Ξεπέρασαν τους 12.000 οι νεκροί σε Τουρκία - Συρία

Τουλάχιστον 1.730 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική Συρία από τον μεγάλο σεισμό, ανακοίνωσε σήμερα η πολιτική άμυνα της Συρίας ανεβάζοντας τον συνολικό τραγικό απολογισμό σε Τουρκία και Συρία σε πάνω από 12.000 νεκρούς.

Death toll from #earthquake in NW #Syria has risen to 1,730+ deaths, and 2,850+ injured. The number is likely to rise significantly due to presence of hundreds of families under the rubble of destroyed buildings. Our teams continue rescue operations amid difficult circumstances. pic.twitter.com/zOtmalTs9A