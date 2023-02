Η Τουρκία μπλοκάρει το Twitter εν μέσω κατακραυγής για την διαχείριση της καταστροφής

Το Twitter έγινε απροσπέλαστο σε μεγάλους τουρκικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας σήμερα καθώς αυξήθηκαν οι διαδικτυακές επικρίσεις για την αντίδραση της κυβέρνησης στον φονικό σεισμό αυτής της εβδομάδας.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία, παρά μόνο με τη χρήση υπηρεσιών VPN που συγκαλύπτουν την τοποθεσία του χρήστη.

Η υπηρεσία παρακολούθησης κοινωνικών μέσων netblocks.org δήλωσε ότι το Twitter περιορίζεται "σε πολλούς παρόχους διαδικτύου στην Τουρκία".

⚠️ Confirmed: Real-time network data show Twitter has been restricted in #Turkey; the filtering is applied on major internet providers and comes as the public come to rely on the service in the aftermath of a series of deadly earthquakes



