teşekkürleryunanistan: Τούρκοι χρήστες του Twitter ευχαριστούν την ελληνική αποστολή

Συγκλονίζουν οι ηρωικές προσπάθειες των μελών της ΕΜΑΚ στη νότια Τουρκία. Το πρωί της Τετάρτης ανέσυρε ζωντανό από τα συντρίμμια ακόμα ένα άτομο η ελληνική αποστολή.

Χθες Τρίτη, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων, δύο μικρά κορίτσια ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα μέλη της ΕΜΑΚ.

Στο hastag #teşekkürleryunanistan (#ΕυχαριστουμεΕλλάδα) οι Τούρκοι χρήστες του Twitter – από πολιτικούς και καλλιτέχνες μέχρι απλούς πολίτες – ευχαριστούν την ελληνική αποστολή που επιχειρεί στα ερείπια των δύο φονικών σεισμών της Δευτέρας.

Dear Greeks, I will never forget this photo. You have a Turkish friend in Anatolia. I love you, stay healthy. #Greece #teşekkürleryunanistan pic.twitter.com/VR6m46ENbi