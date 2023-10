Τραγικό τροχαίο στη Βενετία: Δύο παιδιά μεταξύ των 21 νεκρών - 5 τραυματίες (pics&vids)

Στους 21 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, όταν λεωφορείο έπεσε (3/10) από γέφυρα στο Μέστρε, στη Βενετία, και έπιασε φωτιά, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που έδωσε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI ο υπεύθυνος συγκοινωνιών του δήμου της Βενετίας, Ρενάτο Μποράζο.

At least 21 people have died after a coach crashed off an overpass near Venice in northern Italy, according to authorities.



Italian police confirmed there were tourists of "various nationalities" on board.



Read more: https://t.co/qBVQi494Bv pic.twitter.com/qisyIAMvDJ