Λεκορνί: Θα μπορούσαμε να έχουμε νέο πρωθυπουργό σε 48 ώρες

Ο προσωρινός πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να είναι σε θέση να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες, προσθέτοντας ότι η προοπτική πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών απομακρύνεται.

«Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης της Βουλής μειώνονται και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον Πρόεδρο να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε ο Λεκορνί στο France 2.

Ο Λεκορνί δήλωσε: «Από σήμερα το βράδυ, θεωρώ ότι η αποστολή έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο που είναι κατά της διάλυσης του Κοινοβουλίου».

Ερωτηθείς αν θα είναι και πάλι πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα, απάντησε ότι παραιτήθηκε τη Δευτέρα και δέχτηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες για 48 ώρες κατόπιν αιτήματος του Μακρόν.

Ο παρουσιαστής στο κανάλι επέμεινε πάνω στο ζήτημα, ζητώντας από τον Λεκορνί να επιβεβαιώσει αν αυτός ή κάποιος άλλος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας. Ο Λεκορνί είπε ότι το γαλλικό κοινοβούλιο είναι «κατακερματισμένο», αλλά εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα συμβιβασμού.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο η οποία αρνείται νέες εκλογές. Ο Λεκορνί εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι υπάρχει ακόμα τρόπος για τους Γάλλους βουλευτές να συμφωνήσουν σε έναν Προϋπολογισμό. Παραδέχτηκε ότι αυτό είναι δύσκολο, αλλά τόνισε ότι πιστεύει ότι ο Μακρόν μπορεί να ορίσει έναν νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες για να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Μετά από 48 ώρες διαπραγματεύσεων, γνωρίζουμε πλέον με βεβαιότητα ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν θα ανακαλέσει την παραίτησή του, σχολιάζει το BBC. Παραμένει άγνωστο για την ώρα για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο επόμενος πρωθυπουργός βρίσκεται στα χέρια του Μακρόν και ο Λεκορνί πιστεύει ότι ο αρχηγός του κράτους ενδέχεται να ορίσει κάποιον μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

«Δεν υπάρχει προθυμία για συμβιβασμό στο Κοινοβούλιο»

Ο Λεκορνί δήλωσε στο μεταξύ επίσης ότι αυτό που λείπει στη Γαλλία είναι η «προθυμία για συμβιβασμό στο Κοινοβούλιο». Είπε ότι αρνήθηκε να προωθήσει τον προϋπολογισμό επειδή ήθελε όλα τα κόμματα να τον συζητήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη για τις θέσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισαν ο Λεκορνί και οι δύο προκάτοχοί του ήταν το πώς να αντιμετωπίσουν το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος της χώρας, καθώς και πώς να ξεπεράσουν τις ιδεολογικές διαιρέσεις μεταξύ των κομμάτων του κέντρου. Νωρίτερα φέτος, το δημόσιο χρέος ανερχόταν σε 3.345 δισ. ευρώ ή σχεδόν το 114% του ΑΕΠ.

Το «αγκάθι» του συνταξιοδοτικού συστήματος

Ο Λεκορνί είπε επίσης ότι η αμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης. «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος», δήλωσε ο απερχόμενος Γάλλος πρωθυπουργός. Η αναστολή της μεταρρύθμισης, η οποία περιλαμβάνει την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη στα 64, θα κοστίσει στο Υπουργείο Οικονομικών 3 δισ. ευρώ το 2027, ανέφερε.

Ερωτηθείς αν η χώρα οδεύει προς την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, απάντησε ότι αυτό είναι «ένα από τα πιο περίπλοκα» ζητήματα που ταλανίζουν τη Γαλλία. «Έχουμε πολλά προβλήματα να λύσουμε όσον αφορά τις συντάξεις. Κάποιοι ζητούν την αναστολή τους, άλλοι την κατάργησή τους, άλλοι είναι αντίθετοι αλλά αναγνωρίζουν το κόστος... οι απόψεις διαφέρουν», είπε.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι το μέτρο πέρασε χωρίς ψηφοφορία, είπε ότι η «δημοκρατική συζήτηση» θα πραγματοποιηθεί στις επόμενες προεδρικές εκλογές - που έχουν προγραμματιστεί για το 2027 - και ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να πραγματοποιηθεί η συζήτηση. «Ακόμα και αν οι διάδοχοί μου δεν διεξάγουν συζήτηση για το θέμα αυτό, το ζήτημα σίγουρα θα τεθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης προεκλογικής εκστρατείας», επέμεινε.

«Τα κόμματα δεν μπορούν να λένε ότι θα καταψηφίσουν έναν Προϋπολογισμό χωρίς να τον εξετάσουν»

«Οι συνέπειες της μη κατάρτισης προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του έτους θα είναι δραστικές για τη χώρα. Θα τηρήσουμε τον στόχο μας για το έλλειμμα της φετινής χρονιάς», πρόσθεσε ο ίδιος. Σημείωσε επίσης ότι έχει συντάξει ένα σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα.

Θα είναι ανοιχτό για συζήτηση, ειδικά όσον αφορά τις κοινωνικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει, είπε, ενώ πρόσθεσε ότι: «Αλλά η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει... τα κόμματα δεν μπορούν να πουν ότι θα τον καταψηφίσουν χωρίς να τον εξετάσουν». «Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η πολιτική κρίση πρέπει να επιλυθεί», συνέχισε. «Πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση και να συζητηθεί και να εγκριθεί ο προϋπολογισμός από το υπουργικό συμβούλιο».

Η στήριξη στον Μακρόν

«Δεν πιστεύω ότι τώρα είναι καλή στιγμή για να αλλάξουμε τον πρόεδρο της χώρας μας», είπε ακόμη ο Λεκορνί, κάνοντας λόγο για ανάγκη για μια σταθερή φιγούρα σε διεθνές επίπεδο. Πρόσθεσε ότι το κοινό δεν πρέπει να υποτιμά την διεθνή πίεση που δέχεται ο Μακρόν. «Ο Μακρόν θα απευθυνθεί στο γαλλικό λαό για την πολιτική κατάσταση», πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το πότε θα απευθυνθεί ο Γάλλος πρόεδρος στο έθνος, ο Λεκορνί απάντησε ότι είναι απερχόμενος πρωθυπουργός και όχι επικεφαλής του γραφείου του Μακρόν. «Ο Μακρόν θα αποφασίσει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή», είπε.

«Απόψε η αποστολή μου ολοκληρώθηκε»

Πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, ο Λεκορνί ρωτήθηκε ξανά αν θα μπορούσε να είναι πάλι πρωθυπουργός σε 48 ώρες και αν θα υπάρξει νέα κυβέρνηση. Ο Λεκορνί απάντησε λέγοντας ότι παραιτήθηκε επειδή δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού. Σημείωσε ότι δεν θα επιστρέψει σε ένα μέρος με τέτοιες συνθήκες και πρόσθεσε: «Απόψε η αποστολή μου τελείωσε». Για το αν η αποστολή του ήταν επιτυχής, απάντησε «όχι εντελώς...αλλά προσπάθησα».