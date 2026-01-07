Λέβιτ: Συζητάμε την πιθανότητα αγοράς της Γροιλανδίας

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά «ενεργά» την πιθανή αγορά της Γροιλανδίας, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει προτεραιότητα σε μια διπλωματική λύση, αλλά «(διατηρεί) τις επιλογές του ανοιχτές».

Η Γροιλανδία βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να ανανεώνει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του νησιού της Αρκτικής, το οποίο, όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει αξιωματούχοι των ΗΠΑ, είναι επιτακτική ανάγκη για την εθνική ασφάλεια.

Η απόκτηση της Γροιλανδίας, δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους, είναι «κάτι που συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας», περιγράφοντας τη Γροιλανδία ως «ευνοϊκή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ, πρόσθεσε, «θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι' αυτό η ομάδα του συζητά επί του παρόντος πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή αγορά».

Η Λέβιτ δέχτηκε πιέσεις να εξηγήσει γιατί ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική δράση για την κατάληψη της Γροιλανδίας, μια πιθανότητα που έχει προκαλέσει σημαντική αντίδραση από τη Δανία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον Πρόεδρο Τραμπ, καθώς εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα πω απλώς ότι η πρώτη επιλογή του προέδρου ήταν πάντα η διπλωματία», είπε.

