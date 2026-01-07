Λέβιτ: Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει την κατάσχεση πετρελαιοφόρων πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν φοβάται» να συνεχίσει την κατάσχεση πετρελαιοφόρων πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις, παρά τις ανησυχίες ότι αυτό θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις με τη Ρωσία και την Κίνα.

«Θα εφαρμόσει την πολιτική μας που είναι η καλύτερη για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αυτό σημαίνει την επιβολή του εμπάργκο σε όλα τα πλοία του σκοτεινού στόλου που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο».

Οι δηλώσεις της Λέβιτ ήρθαν λίγες ώρες μετά την κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων από τον αμερικανικό στρατό, μεταξύ των οποίων και ένα πλοίο με ρωσική σημαία που καταδίωκε για περισσότερες από δύο εβδομάδες. Η Λέβιτ υποβάθμισε τον κίνδυνο να πυροδοτήσει μια ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι αυτές οι προσωπικές σχέσεις θα συνεχιστούν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάσχεση των πετρελαιοφόρων που έχουν υποστεί κυρώσεις είναι «η πολιτική αυτής της κυβέρνησης και δεν φοβάται να την εφαρμόσει».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ιδιωτικός τομέας δείχνει σημαντικό ενδιαφέρον για τη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για μια πιθανή συμφωνία με την προσωρινή κυβέρνηση της χώρας.

«Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Λέβιτ, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Ενέργειας Chris Wright ηγείται της προσπάθειας. «Όπως γνωρίζετε, ο υπουργός Wright, ο υπουργός Ενέργειας μας, ο οποίος ηγείται αυτού του μεγάλου έργου, βρίσκεται σήμερα στη Φλόριντα, όπου συναντάται με ορισμένους από αυτούς τους στελέχους του πετρελαϊκού κλάδου, και όπως επιβεβαιώσαμε νωρίτερα, θα βρίσκονται επίσης στο Λευκό Οίκο αργότερα αυτή την εβδομάδα».

Η Λέβιτ τόνισε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στον Wright για την επίβλεψη των συνομιλιών. «Είναι ενθουσιασμένοι με αυτές τις ευκαιρίες. Και ο υπουργός Wright είναι ένας πολύ καλός και πεπειραμένος άνθρωπος όσον αφορά το πετρέλαιο και την ενέργεια, και είναι ο ιδανικός άνθρωπος για αυτή τη δουλειά».

