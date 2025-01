Λας Βέγκας: Ο δράστης στο Tesla είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι πριν από την έκρηξη

«Ο άνδρας μέσα στο όχημα υπέστη πυροβολισμό στο κεφάλι πριν από την έκρηξη», ανέφερε ο σερίφης της Κομητείας στο Λας Βέγκας για το περιστατικό που συνέβη μπροστά από ένα ξενοδοχείο Trump - της αλυσίδας ξενοδοχείων ιδιοκτησίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ελαφρά άλλους επτά.

Ο παρασημοφορημένος στρατιώτης που βρισκόταν μέσα στο όχημα αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν από την έκρηξη και πιθανότατα σχεδίαζε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά, αλλά η εκρηκτική ύλη ήταν υποτυπώδης και το όχημα με τις ατσάλινες πλευρές απορρόφησε μεγάλο μέρος της δύναμης, δήλωσαν οι αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Ο σερίφης της κομητείας Κλαρκ, Κέβιν ΜακΜάχιλ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ένα πιστόλι βρέθηκε στα πόδια του άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, είναι ο Μάθιου Λίβελσμπεργκερ Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο πυροβολισμός προκλήθηκε από τον ίδιο.

Οι ζημιές από την έκρηξη περιορίστηκαν κυρίως στο εσωτερικό του φορτηγού. Η έκρηξη «κινήθηκε προς τα έξω και προς τα πάνω» και δεν έπληξε τις πόρτες του ξενοδοχείου Τραμπ που βρίσκονταν λίγα μέτρα μακριά, δήλωσε ο σερίφης.

