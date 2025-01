Πιθανές συνδέσεις μεταξύ της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη και της έκρηξης στο Tesla Cybertruck έξω από ένα ξενοδοχείο του Τραμπ στο Λας Βέγκας εξετάζουν οι αμερικανικές αρχές, καθώς και τα δύο περιστατικά έλαβαν χώρα λίγες ώρες μετά το νέο έτος. Αποκαλύφθηκε ότι οι δράστες είχαν υπηρετήσει στην ίδια στρατιωτική βάση, είχαν νοικιάσει τα οχήματα μέσω της ίδιας εφαρμογής, ενώ και οι δύο εργάζονταν στον τομέα της πληροφορικής (IT), ενισχύοντας τις υποψίες ότι υπήρχε σύνδεση των δύο επιθέσεων.

Στο μεταξύ ο δράστης στη Νέα Ορλεάνη φαίνεται ότι δεν είχε συνεργούς στη φονική επίθεση: «Δεν θεωρούμε σε αυτό το στάδιο ότι εμπλέκονταν άλλα άτομα στην επίθεση, εκτός του Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ», του υπόπτου που έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, είπε ο Κρίστοφερ Ράια, υψηλόβαθμο στέλεχος του FBI, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Την προηγουμένη της επίθεσης ο Τζαμπάρ είχε διακηρύξει, σε πολλά βίντεο, ότι στηρίζει το Ισλαμικό Κράτος και ότι έχει ενταχθεί σε αυτήν την τζιχαντιστική οργάνωση. Πέντε βίντεο αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του υπόπτου στο Facebook. Σε αυτά «εξηγούσε ότι σχεδίαζε στην αρχή να επιτεθεί στην οικογένεια και τους φίλους του» αλλά «ανησυχούσε» ότι οι τίτλοι των εφημερίδων δεν θα επικεντρώνονταν «στον πόλεμο μεταξύ πιστών και απίστων», είπε ο Ράια.

«Ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια, προμελετημένη και σατανική», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο δράστης «εμπνεύστηκε κατά 100% από το Ισλαμικό Κράτος.

Ο δράστης είχε τοποθετήσει δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη γαλλική συνοικία της πόλης, όπου συνέρρεε το πλήθος για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά. «Ανακτήσαμε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που τον δείχνουν να τοποθετεί τις βόμβες στο σημείο όπου βρέθηκαν», είπε ο Ράια.

Ο αξιωματούχος του FBI είπε ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του υπόπτου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φορητοί υπολογιστές και τρία κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με το FBI, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής «σε αυτό το στάδιο» κάποια «αδιαμφισβήτητη σχέση» μεταξύ της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη και την έκρηξη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου Tesla στο Λας Βέγκας και πως το θέμα συνεχίζεται να διερευνάται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του FBI, οι κινήσεις του και ο τρόπος που σχεδίασε και εκδήλωσε την τρομοκρατική επίθεση συγκεκριμενοποιήθηκε από τις αρχές ως εξής:

30 Δεκεμβρίου: Ο Τζαμπάρ νοικιάζει φορτηγό Ford F-150 στο Χιούστον. Ο ιστότοπος ενοικίασης ιδιωτικών οχημάτων Turo επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι η υπηρεσία του χρησιμοποιήθηκε για την ενοικίαση.

31 Δεκεμβρίου: Ο Τζαμπάρ οδηγεί το φορτηγό από το Χιούστον στη Νέα Ορλεάνη το βράδυ.

01:00 και 2:00 τοπική ώρα: Ο Τζαμπάρ εμφανίζεται σε βίντεο παρακολούθησης να τοποθετεί αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη διασταύρωση των οδών Bourbon και New Orleans και σε μια άλλη τοποθεσία δύο τετράγωνα μακριά. «Τα IED βρισκόταν μέσα σε έναν ψύκτη. Πολλοί άνθρωποι σταμάτησαν και κοίταξαν τον ψύκτη και μετά συνέχισαν το δρόμο τους», είπε ο Ράια.



1:29 π.μ.: Ο Τζαμπάρ δημοσιεύει το πρώτο από τα πέντε βίντεο στο Facebook. «Ο Τζαμπάρ εξηγεί ότι αρχικά σχεδίαζε να βλάψει την οικογένεια και τους φίλους του, αλλά ανησυχούσε ότι οι τίτλοι των ειδήσεων δεν θα εστίαζαν στον πόλεμο μεταξύ των πιστών και των απίστων. Επιπλέον, δήλωσε ότι είχε ενταχθεί στο ISIS πριν από το καλοκαίρι», είπε ο Ράγια.



3:02 π.μ.: Ο Τζαμπάρ δημοσιεύει το τελευταίο του βίντεο και παρέχει μια τελευταία διαθήκη.

3:15 π.μ.: Ο Τζαμπάρ κατηφορίζει την Canal Street, κόβει ξαφνικά και απότομα δεξιά σε ένα πεζοδρόμιο στην οδό Μπουρμπόν και προσπερνά δεκάδες πεζούς. Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης λέει ότι άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι ανταπάντησαν στα πυρά και τον πυροβόλησαν μέχρι θανάτου.

Ένα ακόμα στοιχείο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας είναι ότι ο 42χρονος δράστης Σαμσούντ- Ντιν Τζαμπάρ του μακελειού στη συνοικία της Νέας Ορλεάνης με τους 15 νεκρούς «ριζοσπαστικοποιήθηκε» από ισλαμιστές, όπως ανέφερε στους New York Times ο 24χρονος αδελφός του δράστη Αμπντούρ Τζαμπάρ.

Το γεγονός ότι τόσο το φορτηγάκι F-150 που είχε νοικιάσει ο δράστης της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, που σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών είχε προσχωρήσει στο ISIS (σ.σ βρέθηκαν στο φορτηγάκι με το οποίο έπεσε στο πλήθος μια σημαία του ISIS και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί), όσο και το Cybertruck που οδηγούσε ένας Αμερικανός πρώην στρατιωτικός ενοικιάστηκαν μέσω της πλατφόρμας Turo καταδεικνύει ότι οι πρωταγωνιστές των συμβάντων είχαν κοινή μεθοδολογία και παρελθόν.

Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν αρχίσει να ερευνούν μια τοποθεσία στο Χιούστον που πιστεύουν ότι συνδέεται με τον δράστη της Νέας Ορλεάνης, σύμφωνα με το FBI. «Διερευνούμε απολύτως οποιαδήποτε συνδεσιμότητα με αυτό που συνέβη στη Νέα Ορλεάνη, καθώς και άλλες επιθέσεις που έχουν συμβεί σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Κέβιν ΜακΜάχιλ, σερίφης του Αστυνομικού Τμήματος του Μετρό του Λας Βέγκας

Ο σερίφης είπε ότι η αστυνομία εργάζεται για να εξακριβώσει εάν η έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο είχε κάποια σχέση με το ISIS, αλλά «δεν έχουμε καμία ένδειξη για αυτό εδώ στο Λας Βέγκας».

Η επίθεση είχε «αρκετές στρατηγικές και συμβολικές εκτιμήσεις ως δυνητικά εγχειρίδιο ISIS», δήλωσε ο Διευθυντής Διεθνούς Ασφάλειας στο Ίδρυμα Ασίας-Ειρηνικού, Σατζάν Γκόχελ, στο CNN.

«Έτσι, αν κοιτάξετε τον συνδυασμό επίθεσης και πυροβολισμών, υποδηλώνει μια επιθυμία να μεγιστοποιηθούν οι απώλειες. Έχουμε δει επιθέσεις με οχήματα από το ISIS στο παρελθόν», δήλωσε ο Γκόχελ.

«Αυτό που βλέπεις στη συνέχεια είναι ότι ο ύποπτος επιδιώκει στη συνέχεια να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και στη συνέχεια να πεθάνει μέσα σε ένα χαλάζι από σφαίρες...»

Ο Γκόχελ δήλωσε ότι η επίθεση φαίνεται καλά σχεδιασμένη. «Το γεγονός ότι αυτό το άτομο ήταν σε θέση να οδηγήσει το όχημά του σε ένα πεζόδρομο της Bourbon Street είναι σημαντικό, διότι είναι πολύ πιθανό ότι είχε κάνει αναγνώριση και προχωρημένο σχεδιασμό. Έτσι γνώριζε τη διαδρομή και ήξερε πώς να παρακάμψει την ασφάλεια».

Μετά από αυτή την αποκάλυψη εκπρόσωποι της εφαρμογής ενοικίασης οχημάτων σε δήλωσή τους προς τον ιστότοπο Real Daily Wire ανέφεραν:

«Είμαστε συντετριμμένοι που μάθαμε ότι το όχημα ενός από τους χρήστες μας εμπλέκεται σε αυτό το τρομερό περιστατικό. Συνεργαζόμαστε ενεργά με το FBI. Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν τίποτα για το υπόβαθρο αυτού του χρήστη που θα μπορούσε να τον είχε καταστήσει κίνδυνο για την ασφάλεια».

Δήλωση που αναγκάστηκαν να κάνουν καθώς πλέον γίνεται πολύς λόγος για το πώς εγκληματίες και τρομοκράτες χρησιμοποιούν αντίστοιχες υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων για να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και να αποφύγουν τις διαδικασίες εξακρίβωσης των στοιχείων τους.

Σύμφωνα μάλιστα με είδηση που μετέδωσε το αμερικανικό κανάλι Denver 7, που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, τόσο ο νεκρός από την έκρηξη στο Λας Βέγκας, όσο και ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ είχαν υπηρετήσει στην ίδια στρατιωτική βάση.

Ο 37χρονος Ματ Λίβελσμπεργκερ, πρώην βετεράνος του αμερικανικού στρατού από το Κολοράντο Σπριγκς, ήταν πίσω από το τιμόνι του οχήματος που εξερράγη έξω από το ξενοδοχείο τραυματίζοντας επτά άτομα.

ANOTHER CONNECTION!

Trump Cybertruck Bomber Matt Livelsberger and the New Orleans attacker served together at the SAME MILITARY BASE, according to Denver7’s @TonyKovaleski



Both attacks were NYD 2025

Both US Veterans

Both rented cars from Turo

Both worked in IT

Both DIED in… pic.twitter.com/X4YCXULHTH