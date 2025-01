Έκρηξη αυτοκινήτου Tesla έξω από το ξενοδοχείο Trump: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Ένα Tesla Cybertruck, το φορτηγό που κατασκευάζει η εταιρεία του Ίλον Μασκ, έπιασε φωτιά την Τετάρτη 08:40 πρωί (τοπική ώρα) μπροστά από ένα ξενοδοχείο Trump - της αλυσίδας ξενοδοχείων ιδιοκτησίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - στο Λας Βέγκας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ελαφρά άλλους επτά, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Εντοπίστηκε ένας άνθρωπος νεκρός μέσα στο Cybertruck», δήλωσε ο σερίφης της αστυνομίας του Λας Βέγκας, Κέβιν Μακμάζιλ σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το ABC. Ο αστυνομικός τόνισε ότι επίσης επτά άτομα υπέστησαν μικροτραυματισμούς.

Το συγκεκριμένο Tesla Cybertruck ήταν μοντέλο κατασκευής 2024.

pic.twitter.com/3vvWEu8pDj



Evil Doesn’t Take a Day Off!



The enemy wants us to start 2025 in fear!



Let’s piece together Trump Towers incident.



We have a Cybertruck on fire in front of Trump Towers.



My training in the field of messaging leads me to believe some group or…