Λας Βέγκας: Ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στα συντριβάνια Bellagio - Πληροφορίες για ένα νεκρό (vid)

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη στιγμή που άντρας άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Las Vegas Strip, κοντά στα εμβληματικά σιντριβάνια του ξενοδοχείου Bellagio.

Σύμφωνα με το Fox News, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίνεται σε περιστατικό πυροβολισμών και κάλεσε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

We are responding to a shooting in the 3600 block of S. Las Vegas Boulevard. The shooting did not occur inside a casino. Please avoid the area.