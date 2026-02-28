Λαριτζανί: Θα μετανιώσουν οι σιωνιστές εγκληματίες και οι ξεδιάντροποι Αμερικανοί
AP Photo
AP Photo

Λαριτζανί: Θα μετανιώσουν οι σιωνιστές εγκληματίες και οι ξεδιάντροποι Αμερικανοί

28/02/2026 • 23:09
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
28/02/2026 • 23:09
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Mετά από το ρεπορτάζ του Channel 12 ότι ο Αλί Λαριτζανί ήταν μεταξύ των κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων που αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων, ο κορυφαίος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ανήρτησε δήλωση στον λογαριασμό του στο Χ.

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους. Οι γενναίοι στρατιώτες και το μεγάλο έθνος του Ιράν θα δώσουν ένα αξέχαστο μάθημα στους διαβολικούς διεθνείς καταπιεστές», γράφει ο Larijani στο Χ.

Ο Χαμενεΐ φέρεται να έχει καταρτίσει λεπτομερή σχέδια για τη διαδοχή του και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ο ίδιος ή άλλοι κορυφαίοι ηγέτες σκοτωθούν σε πιθανά αμερικανικά ή ισραηλινά πλήγματα, αναδεικνύοντας τον επί μακρόν πιστό του Λαριτζανί ως τον κατάλληλο για τη διαχείριση της κρίσης.

ΙΡΑΝ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ