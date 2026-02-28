Mετά από το ρεπορτάζ του Channel 12 ότι ο Αλί Λαριτζανί ήταν μεταξύ των κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων που αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων, ο κορυφαίος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ανήρτησε δήλωση στον λογαριασμό του στο Χ.

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους. Οι γενναίοι στρατιώτες και το μεγάλο έθνος του Ιράν θα δώσουν ένα αξέχαστο μάθημα στους διαβολικούς διεθνείς καταπιεστές», γράφει ο Larijani στο Χ.

تبهکاران صهیونیست و آمریکائیان بی‌صفت را پشیمان می‌کنیم.

سربازان سلحشور و ملت بزرگ ایران درسی فراموش نشدنی به دوزخیانِ ستمکار بین المللی خواهند داد. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) February 28, 2026

Ο Χαμενεΐ φέρεται να έχει καταρτίσει λεπτομερή σχέδια για τη διαδοχή του και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ο ίδιος ή άλλοι κορυφαίοι ηγέτες σκοτωθούν σε πιθανά αμερικανικά ή ισραηλινά πλήγματα, αναδεικνύοντας τον επί μακρόν πιστό του Λαριτζανί ως τον κατάλληλο για τη διαχείριση της κρίσης.