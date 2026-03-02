Λαριτζανί: Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ

Ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής ασφάλειας του Ιράν που επίσης ήταν σύμβουλος του πρώην ανώτατου διοικητή της χώρας έστειλε τη Δευτέρα, μέσω X, το μήνυμα ότι το Ιράν δεν πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

«Δεν θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Λαριτζανί τα ξημερώματα της Δευτέρας.

لن نتفاوض مع الولايات المتحدة https://t.co/cvEweU8ODj — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Σχολιάζοντας, μάλιστα, τα όσα δήλωσε τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να έχουν μεγαλύτερες απώλειες από την επίθεση που είναι σε εξέλιξη, ο Ιρανός αξιωματούχος έγραψε σε άλλες του αναρτήσεις: «Ο Τραμπ έχει βυθίσει την περιοχή στο χάος με "ψεύτικες ελπίδες" και τώρα ανησυχεί για περαιτέρω απώλειες μεταξύ των αμερικανικών στρατευμάτων. Μέσα από τις παραληρηματικές του πράξεις, μετέτρεψε το αυτοδημιούργητο σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» σε «Πρώτα το Ισραήλ» και θυσίασε Αμερικανούς στρατιώτες για την επιδίωξη της εξουσίας από το Ισραήλ...».

ترامپ با "آرزوهای واهی" منطقه را به آشوب کشاند و حالا نگران تلفات بیشتر نیروهای امریکایی است.

وی با عملکرد متوهمانه، شعار خودساخته "اول امریکا" را به "اول اسرائیل" تبدیل کرد و سربازان امریکایی را فدای قدرت طلبی اسرائیل نمود... ۱/۲ — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026

Συμπλήρωσε, δε, ότι «με νέα ψέματα, επιβάλλει για άλλη μια φορά το κόστος της προσωπολατρείας του στους Αμερικανούς στρατιώτες και τις οικογένειές τους. Σήμερα, το ιρανικό έθνος αμύνεται. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν την εισβολή».