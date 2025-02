Λαβρόφ: Μη αποδεκτή η ανάπτυξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ συμφώνησαν την Τρίτη να αρχίσουν να εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη βελτίωση των διπλωματικών και οικονομικών τους σχέσεων, δήλωσαν οι κορυφαίοι διπλωμάτες των δύο χωρών μετά από συνομιλίες που αντανακλούν μια εξαιρετική στροφή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διμερείς συνομιλίες διήρκεσαν περίπου 4,5 ώρες και, σύμφωνα με τον κορυφαίο σύμβουλο του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, οι διαπραγματεύσεις «πήγαν καλά».

«Υπήρξε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για όλα τα θέματα που θέλαμε να θέσουμε», δήλωσε ο Ουσάκοφ στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνάντηση «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», καθώς ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο συμφώνησαν να σχηματίσουν διαπραγματευτικές ομάδες υψηλού επιπέδου για να συζητήσουν μια διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία «το συντομότερο δυνατό με τρόπο που να είναι διαρκής, βιώσιμος και αποδεκτός από όλες τις πλευρές», αναφέρεται στο Politico.

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε γενικές γραμμές να επιδιώξουν τρεις στόχους: Να αποκαταστήσουν το προσωπικό στις αντίστοιχες πρεσβείες τους στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα, να δημιουργήσουν μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την υποστήριξη των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία και να διερευνήσουν στενότερες σχέσεις και οικονομική συνεργασία.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι συνομιλίες - στις οποίες συμμετείχε ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, και άλλοι ανώτεροι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι - σηματοδότησαν την αρχή μιας συζήτησης και ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά στην πορεία.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε τις παρατηρήσεις του Ρούμπιο και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη».

«Όχι μόνο ακούσαμε, αλλά και αφουγκραστήκαμε ο ένας τον άλλον», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι: «Έχω λόγους να πιστεύω ότι η αμερικανική πλευρά κατανοεί τώρα καλύτερα τη θέση μας».

Σχετικά με τους πρεσβευτές, οι ΗΠΑ θα ορίσουν τον εκπρόσωπό τους, μετά θα ορίσουμε εμείς τον δικό μας, είπε ο Λαβρόφ

Ο Λαβρόφ επανέλαβε τα προηγούμενα σχόλια της Ρωσίας ότι οποιαδήποτε επέκταση του ΝΑΤΟ και η εισδοχή της Ουκρανίας θα αποτελούσε «άμεση απειλή» για τη Ρωσία. Μάλιστα, τη χαρακτήεισε ως «εντελώς απαράδεκτη»

«Σημειώσαμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο πρώτος από τους δυτικούς ηγέτες που είπε ότι το να σύρθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ήταν ένας από τους κύριους [λόγους πίσω από] αυτό που συμβαίνει, ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Μπάιντεν. Αν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ», ανέφερε ο Ρώσος ΥΠΕΞ και πρόσθεσε:

«Ο πρόεδρος Πούτιν τόνισε πολλές φορές ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ και η απορρόφηση της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ ήταν άμεση απειλή για τη Ρωσική Ομοσπονδία και την κυριαρχία μας».

Σχετικά με ενδεχόμενες ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, είπε ότι «οποιαδήποτε εμφάνιση ενόπλων δυνάμεων υπό κάποια άλλη σημαία είναι φυσικά κάτι εντελώς απαράδεκτο».

Ο Λαβρόφ δεν σχολίασε τη συμμετοχή της Ουκρανίας στις μελλοντικές συνομιλίες.

Επανέλαβε, επίσης, τα βασικά σημεία που είχαν διατυπωθεί νωρίτερα από τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Μάικ Γουόλτς, κάνοντας λόγο για τη δημιουργία συνθηκών ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον ίδιο, την επανέναρξη διαβουλεύσεων για γεωπολιτικά ζητήματα και την άρση «τεχνητών εμποδίων» που περιορίζουν την αμοιβαία επωφελή οικονομική συνεργασία.

Κανένας Ουκρανός αξιωματούχος δεν ήταν παρών στη συνάντηση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα δεχθεί κανένα αποτέλεσμα από τις συνομιλίες, δεδομένου ότι το Κίεβο δεν συμμετείχε - και ανέβαλε το δικό του ταξίδι στο βασίλειο που ήταν προγραμματισμένο για την Τετάρτη.

