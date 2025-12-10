Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν επιδιώκει σύγκρουση με την Ευρώπη, προειδοποιώντας ωστόσο πως θα απαντήσει άμεσα σε κάθε εχθρική ενέργεια από ευρωπαϊκές χώρες.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της «ώρας της κυβέρνησης» στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε πόλεμο με τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά είναι πλήρως προετοιμασμένη για αντίδραση εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας αναφέρθηκε ειδικά στο ενδεχόμενο ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος, καθώς και στα σχέδια απαλλοτρίωσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τόνισε ότι και τα δύο σενάρια θεωρούνται από τη Μόσχα εχθρικές ενέργειες που θα προκαλέσουν άμεση απάντηση.

«Όπως έχει τονίσει ο Πρόεδρος, δεν έχουμε καμία πρόθεση να πάμε σε πόλεμο με την Ευρώπη. Δεν έχουμε τέτοιες προθέσεις», ανέφερε ο Λαβρόφ και πρόσθεσε: «Αλλά θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία και της απαλλοτρίωσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Είμαστε ήδη προετοιμασμένοι για αυτή την αντίδραση».

Επίσης, δήλωσε ότι το Λονδίνο, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα περισσότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ υιοθετούν μια «καταστροφική θέση» στο ουκρανικό ζήτημα, αγνοώντας την πραγματικότητα. Όπως σημείωσε, επενδύοντας όλο το πολιτικό τους κεφάλαιο σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία που διεξάγεται μέσω των Ουκρανών πολιτών, συνεχίζουν, όπως ανέφερε, να εξαπατούν τον εαυτό τους πιστεύοντας ότι μπορούν να νικήσουν τη χώρα του.