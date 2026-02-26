Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν έχει θέσει καμία προθεσμία για να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Μόσχα δεν έχει θέσει «καμία προθεσμία» για να βάλει τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ πριν από συνάντηση ανάμεσα στους Ουκρανούς και τους Αμερικανούς απεσταλμένους που αναμένονται στη Γενεύη για να προετοιμάσουν νέες τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία.

«Μας έχετε ακούσει να λέμε οτιδήποτε για προθεσμίες; (…) Δεν έχουμε καμία προθεσμία, έχουμε μόνον καθήκοντα (…) Βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπλήρωσής τους», σημείωσε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές μετέβησαν σήμερα στη Γενεύη για ξεχωριστές συναντήσεις με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια διευθέτηση της σύγκρουσης που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν προς το παρόν αποφέρει απτά αποτελέσματα παρά τους πολλούς κύκλους συναντήσεων που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες.

«Θα είναι το μεγαλύτερο λάθος να προσπαθήσουμε τώρα να καθορίσουμε ένα οποιοδήποτε στάδιο ή να κάνουμε μια οποιαδήποτε πρόγνωση. Δεν θέλω να κάνω αυτά τα λάθη», τόνισε παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλέστηκε επίσης το TASS.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει επανειλημμένως ότι μια συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα ήταν απαραίτητη για να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα επιλύσει τα σημαντικά ζητήματα των συνομιλιών, ιδίως αυτό για εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, τα οποία προσπαθεί να καταλάβει η Μόσχα.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε με τη σειρά του ότι μια συνάντηση τέτοιου είδους, δηλαδή κορυφής, δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν ολοκληρωθεί η διαπραγματευτική εργασία, ώστε αυτή «να βάλει μια τελεία».