Λαβρόφ: Έφτασε στην Αλάσκα φορώντας φούτερ με την ένδειξη «ΕΣΣΔ»

Στο Άγκροτατζ έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, με βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο TASS να τον δείχνει να εισέρχεται σε ξενοδοχείο της αμερικανικής πόλης όπου θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, φορώντας ένα φούτερ με την ένδειξη «CCCP».

Лавров на Аляске появился в свитшоте с, предположительно, надписью "СССР":https://t.co/vpU0gOwc6o



Видео: МИД России/ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/C4HEHL2sUj — ТАСС (@tass_agency) August 15, 2025

Πρόκειται για τη ρωσική συντομογραφία για την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ). Πάντως ο ίδιος αρνήθηκε να κάνει κάποια πρόβλεψη για την πορεία που θα έχουν οι συζητήσεις. «Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ. «Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ είχε εκφράσει την ελπίδα να συνεχιστεί στην Αλάσκα «η εποικοδομητική συζήτηση» που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Το πρωί της Παρασκευής, κάτοικοι του Άνκορατζ συμμετείχαν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απουσία της Ουκρανίας από τις συνομιλίες, εκφράζοντας με συνθήματα και πλακάτ την αλληλεγγύη τους στο Κίεβο.