La Repubblica: Η κυβέρνηση Μελόνι εξετάζει την αποστολή φρεγάτας προς υπεράσπιση της Κύπρου

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι «εξετάζει την δυνατότητα αποστολής φρεγάτας για εξουδετέρωση drone και προς υπεράσπιση της Κύπρου», σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

«Όπως διέρρευσε, υπάρχει πιθανότητα να μετακινηθεί μια ιταλική φρεγάτα προς την περιοχή της Κύπρου, ως συμβολή στην ασφάλεια του νησιού. Το συγκεκριμένο στρατιωτικό πλοίο διαθέτει συστήματα ικανά να καταρρίψουν τα drone της Τεχεράνης. Μια αναγκαιότητα που προέκυψε τις τελευταίες ώρες», γράφει η La Repubblica.

Η ιταλική εφημερίδα προσθέτει ότι μέχρι την περασμένη εβδομάδα η Ιταλία διατηρούσε την φρεγάτα Virginio Fasàn στην ανατολική Μεσόγειο. Μια δεύτερη φρεγάτα, η Schergat, βρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή της Σικελίας και μπορεί να φτάσει στην Κύπρο εντός 48 ωρών.

Πρόκειται για στρατιωτικά πλοία τα οποία διαθέτουν αμυντικό σύστημα ραντάρ που εντοπίζει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ή πυραύλους σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων, γράφει η La Repubblica. Παράλληλα είναι εφοδιασμένα με πυραύλους Aster 30, με ακτίνα δράσης 100 χιλιομέτρων.

Τα πληρώματα των δυο πλοίων, ιδίως της φρεγάτας Fasàn, αντιμετώπισαν για μεγάλο διάστημα τα drone και τους πυραύλους κρουζ από την Υεμένη που χρησιμοποιούν επίσης η Χεζμπολάχ και οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Τώρα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν ως ασπίδα για την Κύπρο και για τα εμπορικά πλοία, καταλήγει η εφημερίδα της Ρώμης.

