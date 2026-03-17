Λ. Οίκος: Λάθος οι ισχυρισμοί του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας ότι το Ιράν δεν είναι απειλή

Ο Λευκός Οίκος απάντησε στις δηλώσεις του Τζο Κεντ, ο οποίος παραιτήθηκε νωρίτερα από τη θέση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να στηρίξει τον πόλεμο.

Πριν από τις δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Κεντ διατύπωσε «πολλούς ψευδείς ισχυρισμούς» στην επιστολή παραίτησής του.

Αναφερόμενη συγκεκριμένα στη θέση του Κεντ ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας», η Λέβιτ τόνισε ότι ο Τραμπ διέθετε «ισχυρά και πειστικά στοιχεία» πως η Τεχεράνη ετοιμαζόταν να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από πολλαπλές πηγές και παραμέτρους, και ο πρόεδρος «δεν θα λάμβανε ποτέ την απόφαση να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις εναντίον ξένου αντιπάλου χωρίς επαρκή βάση». Παράλληλα, σημείωσε ότι στο Ιράν είχε δοθεί «κάθε δυνατή ευκαιρία» να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια κοινή επίθεση με το Ισραήλ θα μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο για τις ζωές των Αμερικανών από ένα πρώτο χτύπημα του ιρανικού καθεστώτος και θα αντιμετώπιζε την άμεση απειλή για τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ», κατέληξε η Λέβιτ.

There are many false claims in this letter but let me address one specifically: that "Iran posed no imminent threat to our nation."



This is the same false claim that Democrats and some in the liberal media have been repeating over and over.



As President Trump has clearly and… https://t.co/AC8M5L8lye — Karoline Leavitt (@PressSec) March 17, 2026

Να σημειωθεί οτι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «καλό πράγμα» την παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Τζόζεφ Κεντ, αφού ο τελευταίος διακήρυξε δημοσίως τις αντιρρήσεις του για τον πόλεμο στο Ιράν. «Ανέκαθεν πίστευα ότι ήταν αδύναμος σε ό,τι αφορά την ασφάλεια» σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Η ανάρτηση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου

«Υπάρχουν πολλοί ψευδείς ισχυρισμοί σε αυτήν την επιστολή, αλλά θα εστιάσω σε έναν συγκεκριμένο: ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας». Πρόκειται για τον ίδιο ψευδή ισχυρισμό που οι Δημοκρατικοί και ορισμένα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης επαναλαμβάνουν συνεχώς. Όπως έχει δηλώσει σαφώς ο Πρόεδρος Τραμπ, υπήρχαν ισχυρές και πειστικές αποδείξεις ότι το Ιράν επρόκειτο να επιτεθεί πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από πολλές πηγές και παράγοντες. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε αναπτύξει στρατιωτικά μέσα έναντι ενός ξένου αντιπάλου χωρίς βάσιμες αποδείξεις.

Το Ιράν είναι ο κορυφαίος χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο. Το ιρανικό καθεστώς έχει σκοτώσει Αμερικανούς, έχει κηρύξει πόλεμο στη χώρα μας και την έχει απειλήσει ανοιχτά μέχρι την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury. Επιπλέον, το Ιράν έχει επεκτείνει επιθετικά τους βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας, συνδυάζοντάς τους με τα ναυτικά του μέσα για να αποκτήσει ασυλία - δημιουργώντας τη δυνατότητα να κρατήσει τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο όμηρους. Το καθεστώς στόχευε να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πυραύλους ως ασπίδα για την επίτευξη του τελικού του στόχου: τα πυρηνικά όπλα.

Ο Πρόεδρος, μέσω των κορυφαίων διαπραγματευτών του, έδωσε στο καθεστώς κάθε δυνατότητα να εγκαταλείψει την επικίνδυνη αυτή πορεία, προσφέροντας άρση κυρώσεων, δωρεάν πυρηνικά καύσιμα και πιθανές οικονομικές συνεργασίες. Ωστόσο, το Ιράν αρνήθηκε, καθώς η απόκτηση πυρηνικών όπλων ήταν θεμελιώδης στόχος του.

Τελικά, ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε ότι μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση με το Ισραήλ θα μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο για τις αμερικανικές ζωές από ένα πιθανό πρώτο χτύπημα του ιρανικού καθεστώτος και θα αντιμετώπιζε την άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Αυτή η εκτίμηση οδήγησε στην απόφαση για την Επιχείρηση Epic Fury, η οποία ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη.

Ο Αρχιστράτηγος (σ.σ. ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο πραγματικός ανώτατος στρατιωτικός διοικητής) καθορίζει τι αποτελεί απειλή, καθώς έχει συνταγματικά την εξουσία να το κάνει - και ο αμερικανικός λαός τον εμπιστεύτηκε για την τελική λήψη αυτών των αποφάσεων.

Τέλος, ο ισχυρισμός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έλαβε αυτήν την απόφαση υπό επιρροή τρίτων ή ξένων χωρών είναι προσβλητικός και γελοίος. Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν και παραμένει σταθερός στη θέση ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα και ενεργεί πάντοτε προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής — τελεία και παύλα. Πρώτα η Αμερική».

