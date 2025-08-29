Λ. Οίκος κατά Politico για τον Γουίτκοφ: Καταγγέλλει «επιχείρηση ξένης επιρροής»

Ο Λευκός Οίκος εξαπέλυσε την Παρασκευή σφοδρή επίθεση σε αυτό που χαρακτήρισε «επιχείρηση ξένης επιρροής» από το γερμανικής ιδιοκτησίας αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Politico, έπειτα από δημοσίευμα που επέκρινε τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, σύμφωνα με το Ctv News.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, επέκρινε το Politico, το οποίο αγοράστηκε το 2021 από τον γερμανικό κολοσσό των μέσων ενημέρωσης Axel Springer, για άρθρο που επικαλέστηκε ανώνυμους αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι «η απειρία του Γουίτκοφ είναι εμφανής» στις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αυτό το ρεπορτάζ του Politico αποτελεί κακή δημοσιογραφική πρακτική. Αλλά είναι κάτι περισσότερο: μια επιχείρηση ξένης επιρροής που στοχεύει να βλάψει την κυβέρνηση και ένα από τα πιο αποτελεσματικά στελέχη μας», δήλωσε ο Βανς στην πλατφόρμα X.

This story from Politico is journalistic malpractice. But it's more than that: it's a foreign influence operation meant to hurt the administration and one of our most effective members.



Notice how all of the people attacking Steve are on background? That means it's two or three… https://t.co/LsPmTpZfqy — JD Vance (@JDVance) August 29, 2025

Σειρά αξιωματούχων του Λευκού Οίκου υιοθέτησαν παρόμοια γραμμή, με τον αναπληρωτή Αρχηγό του Επιτελείου, Τζέιμς Μπλερ, να χαρακτηρίζει το άρθρο «επιχείρηση ξένης επιρροής που διεξάγεται μέσω γερμανικά ελεγχόμενου μέσου ενημέρωσης».

Ωστόσο, κανείς από τους αξιωματούχους δεν προσκόμισε αποδείξεις για την εμπλοκή ξένου κράτους ή παράγοντα πίσω από το δημοσίευμα.

Οι αντιδράσεις σημειώθηκαν ενώ Γερμανία και Γαλλία εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Τραμπ στην Ουκρανία θα έχουν αποτέλεσμα, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «πολλούς ακόμη μήνες».

Ο Γουίτκοφ, διορίστηκε από τον Τραμπ ειδικός απεσταλμένος για ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα, παρά την έλλειψη διπλωματικής εμπειρίας.